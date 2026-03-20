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20 de marzo de 2026

CAPACITACIÓN FORTALECE COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Está científicamente comprobado que una acción rápida durante los primeros tres a cinco minutos resulta determinante para evitar daños irreversibles o la muerte.

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La reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso adecuado del desfibrilador externo automático (DEA) son maniobras vitales que pueden aumentar hasta en un 70% las probabilidades de sobrevida de una persona que sufre un paro cardíaco, duplicando o incluso triplicando sus opciones de vivir. Está científicamente comprobado que una acción rápida durante los primeros tres a cinco minutos resulta determinante para evitar daños irreversibles o la muerte.

Bajo esta premisa, la Unidad de Atención Cerrada del Departamento de Salud Mental organizó la capacitación “Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA)”, instancia formativa desarrollada con la relatoría del SAMU Magallanes, cuyo propósito fue fortalecer los conocimientos y habilidades de los funcionarios y funcionarias participantes, promoviendo un accionar más oportuno y eficaz frente a emergencias cardiovasculares.

De la jornada, participaron profesionales de la Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI), que opera al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, y del Centro QUEMANTA, dependiente de COSAM Miraflores, representando la capacitación, un avance significativo en la respuesta ante situaciones críticas dentro de los distintos dispositivos de salud mental.

La actividad, desarrollada mediante una metodología teórico-práctica, abordó contenidos que incluyeron el reconocimiento oportuno del paro cardiorrespiratorio, los pasos esenciales para una actuación segura y la integración del uso del DEA junto a las maniobras de RCP.

Este tipo de estrategias formativas constituyen una inversión en capital humano y en seguridad asistencial, reafirmando el compromiso institucional con la mejora continua del desempeño profesional y con la calidad de atención brindada a los usuarios internos y externos del sistema público de salud.

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