DETIENEN A MUJER CON MARIHUANA EN PATRULLAJE DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Durante la jornada de este jueves 19 de marzo, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes logró la detención de una mujer en la Población 18 de Septiembre, en el marco de patrullajes preventivos en el sector.

Según información policial, al momento de realizar un control de identidad, los funcionarios encontraron en poder de la detenida cinco envoltorios con una sustancia vegetal. Tras la prueba de campo correspondiente, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 10,1 gramos.

La mujer fue detenida en el lugar y será puesta a disposición de la justicia para su respectivo control de detención durante la jornada de este viernes.