Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de marzo de 2026

DETIENEN A MUJER CON MARIHUANA EN PATRULLAJE DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Procedimiento fue realizado por la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante fiscalizaciones preventivas.

detenida19032026

Durante la jornada de este jueves 19 de marzo, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes logró la detención de una mujer en la Población 18 de Septiembre, en el marco de patrullajes preventivos en el sector.

Según información policial, al momento de realizar un control de identidad, los funcionarios encontraron en poder de la detenida cinco envoltorios con una sustancia vegetal. Tras la prueba de campo correspondiente, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 10,1 gramos.

La mujer fue detenida en el lugar y será puesta a disposición de la justicia para su respectivo control de detención durante la jornada de este viernes.

corte puq

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA SITIO WEB

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO CON MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS PATRULLAJES EN POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

detenido19032026
nuestrospodcast
Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
detenida19032026

DETIENEN A MUJER CON MARIHUANA EN PATRULLAJE DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsacomputadores

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN PORVENIR MEDIANTE DONACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
campañavacunacion2026

AUTORIDADES DE SALUD REFUERZAN CAMPAÑA DE INVIERNO CON VISITA A PUNTO DE VACUNACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES