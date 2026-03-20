AUSTRO CHILE DESARROLLA AGENDA DE TRABAJO EN SANTIAGO PARA FORTALECER EL TURISMO EN MAGALLANES

En el marco de una agenda de trabajo en la capital, la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena, Austro Chile, sostuvo una serie de reuniones con autoridades y actores clave del sector, con el objetivo de abordar los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo del turismo en la región.



La reunión con la nueva Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, marcó uno de los hitos centrales de la agenda, permitiendo presentar el trabajo que desarrolla Austro Chile y abordar los principales desafíos del turismo en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto con explorar oportunidades de colaboración para fortalecer el desarrollo del sector.



Además, durante su paso por Santiago, el gremio se reunió con el Director Nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez; equipos de las áreas de Marketing y Turismo de Reuniones de Sernatur, así como con la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR) y la concesionaria Red Aeroportuaria Austral. Estas instancias permitieron posicionar la visión del sector privado regional y relevar las principales brechas que enfrenta el turismo en el extremo austral.



Entre los temas abordados destacaron el fortalecimiento del turismo MICE como una oportunidad de desestacionalización y crecimiento para el destino, la evaluación de acciones de promoción internacional realizadas y el análisis de contingencias que impactan el desarrollo del sector en la región.



Asimismo, se abordaron desafíos estructurales vinculados a la competitividad del destino, especialmente en materia de normativa, conectividad y posicionamiento internacional, aspectos clave para consolidar a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino turístico de clase mundial.



Desde Austro Chile valoraron las instancias de diálogo y coordinación con las autoridades, destacando la importancia de avanzar en una agenda público-privada que permita fortalecer el desarrollo turístico de la región de manera sostenible.



Al respecto, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, señaló que “Esta agenda en Santiago nos permitió posicionar las principales necesidades del turismo en la región y relevar la importancia de avanzar en temas clave como la conectividad, la promoción internacional y la diversificación de la oferta. Como gremio, es fundamental estar presentes en estos espacios para representar la voz de nuestros socios y contribuir a una agenda de desarrollo para el sector.”



Ximena Castro, Presidenta de Austro Chile, indicó que “El trabajo público-privado es clave para enfrentar los desafíos que tiene hoy el turismo en nuestra región. Valoramos estas instancias de diálogo con las autoridades, que nos permiten avanzar en una visión compartida para fortalecer la competitividad y el posicionamiento de Magallanes y Antártica Chilena como destino turístico a nivel internacional.”



Con esta agenda, Austro Chile reafirma su rol como articulador del sector turístico regional, promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo, la competitividad y la proyección internacional del destino.



