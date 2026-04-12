ORGANIZACIONES SOCIALES Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS DEFINEN AGENDA DE TRABAJO POR PROBLEMÁTICAS DE PUERTO WILLIAMS

Diversas organizaciones sociales de Puerto Williams trabajan junto al alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, en la definición de una agenda de trabajo para abordar problemáticas que afectan a la comuna. La coordinación considera la participación de agrupaciones como la Junta de Vecinos N°1, la Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos, el Consejo de Desarrollo Local en Salud, la Fundación Inclusiva TEApoyo, FENATS y la Comunidad Yagán de Bahía Mejillones.

Uno de los temas abordados es la continuidad de la mesa de trabajo en salud, donde se han planteado dificultades en la atención y en la coordinación con el sistema público. Entre los puntos expuestos figuran la relación con el Servicio de Salud y el hospital local, además de la solicitud de reconocimiento de Puerto Williams como comunidad insular y los costos asociados a traslados por interconsultas.

En materia sanitaria, las organizaciones señalaron la necesidad de soluciones provisorias frente a los problemas en sistemas de agua potable y alcantarillado. También se mencionaron dificultades como baja presión de agua, problemas de conexión y riesgos ante eventos climáticos, en un contexto donde las obras definitivas proyectadas tomarán mayor tiempo.

La conectividad marítima fue otro de los puntos planteados, con énfasis en la capacidad de carga de barcazas, especialmente para productos congelados. Las organizaciones indicaron que se han realizado solicitudes al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin que hasta ahora existan respuestas concretas.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con horarios de servicios, contratación de personal local, seguridad y participación en instancias comunales.

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