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14 de abril de 2026

"VASALLO”: PAVEL OYARZÚN DÍAZ PRESENTARÁ SU NUEVA OBRA EN PUNTA ARENAS Y SANTIAGO

Buenos días región.

paveloyarzun

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el escritor magallánico Pavel Oyarzún Díaz conversó con la audiencia sobre el lanzamiento de su más reciente novela histórica titulada “Vasallo”, obra que será presentada en dos importantes instancias durante abril.

El primer lanzamiento se realizará el próximo viernes 17 de abril en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, a partir de las 19:00 horas, actividad que contará con la presentación de la profesora de literatura Cristina Álvarez y del escritor y profesor de historia Rodrigo Mimiza. Posteriormente, la obra será presentada en Santiago el viernes 24 de abril, también a las 19:00 horas, en el auditorio de LOM Ediciones.

“Vasallo” relata la historia de Diego Jiménez de Medellín, un soldado que en 1584, tras formar parte de la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa en el Estrecho de Magallanes, decide emprender una travesía extrema: recorrer a pie desde el extremo austral hasta Brasil con el objetivo de llevar noticias de sus compañeros de conquista.

La obra se sitúa en uno de los episodios más complejos de la historia colonial en la región, marcado por la fallida expedición española en el Estrecho, dando forma a una narración que mezcla elementos históricos con una intensa carga dramática. En palabras de su descripción, se trata de una aventura que pone a prueba los límites humanos, atravesada por la fe, la obediencia y la resistencia en condiciones extremas.

De esta forma, el autor regional suma una nueva publicación a su trayectoria literaria, invitando a la comunidad a ser parte de estos lanzamientos que rescatan episodios clave del pasado del territorio austral y los proyectan a través de la narrativa histórica.



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