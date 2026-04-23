ENTRE LITERATURA Y TEATRO: MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA DEL LIBRO CON ACTIVIDADES ABIERTAS A LA COMUNIDAD

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, informó sobre las actividades desarrolladas en el marco del Día del Libro 2026, destacando una invitación a redescubrir la obra “Gabriela Austral”, centrada en la figura de Gabriela Mistral durante su paso por Magallanes.

La autoridad relevó la importancia de rescatar el legado de la Premio Nobel en la región, señalando que Chile y el mundo reconocen su obra, pero que en el extremo austral se conserva una dimensión particular de su aporte sociocultural, el cual dejó una huella significativa en el territorio.

En ese contexto, también se refirió a la realización de la obra teatral “Mascarada”, una propuesta inmersiva inspirada en el clásico “Romeo y Julieta”, que se llevó a cabo el jueves 23 de abril a las 16:00 horas en el hall de la Galería Palace, en Punta Arenas.

La actividad, de carácter gratuito, invitó a los asistentes a formar parte activa de la experiencia, incorporándose a la ambientación mediante el uso de máscaras, antifaces o vestuario de época victoriana, transformando el espacio en una recreación interactiva que buscó acercar el teatro a la comunidad desde una perspectiva participativa.





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