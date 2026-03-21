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21 de marzo de 2026

ACUERDO IMPULSADO POR DIPUTADO BIANCHI CON ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PERMITIRÁ RETORNO A CLASES EN PUERTO NATALES

Desde este lunes 23 de marzo.

ASISTENTES NATALES

Durante la mañana de este sábado, y tras participar en una asamblea con asistentes de la educación de Puerto Natales el diputado Carlos Bianchi informó que se alcanzó un acuerdo con las bases y la dirigencia, en una instancia presidida por Osvaldo Sánchez, para retomar las actividades educativas, manteniéndose en estado de alerta.

La propuesta tuvo una muy buena recepción por parte de las bases, quienes acordaron retornar a las aulas, decisión que fue valorada por el parlamentario en el contexto de seguir avanzando en la recuperación de sus derechos adquiridos, especialmente el pago de la asignación de salud del 40%, correspondiente al periodo previo al traspaso a los servicios locales de educación.

El Diputado Bianchi resaltó que el acuerdo permite compatibilizar la continuidad del proceso educativo con la movilización, resguardando que esta legítima demanda no afecte a los estudiantes, ni a las comunidades educativas, padres y apoderados, considerando la importancia fundamental de la educación.

En la instancia, se acordó por parte de los trabajadores sostener una movilización permanente, a la espera del dictamen de reconsideración solicitado ante la Contraloría. Paralelamente, continuará el trabajo jurídico junto a sus equipos asesores, esfuerzo al que contribuirá activamente el diputado Bianchi.

Finalmente, se reiteró el compromiso de seguir acompañando y respaldando a los asistentes de la educación hasta alcanzar una solución definitiva a sus demandas.


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