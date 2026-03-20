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20 de marzo de 2026

CORE MORANO CRITICA DEMORA EN DESIGNACIONES DE SEREMIS Y ADVIERTE POSIBLE IMPACTO ECONÓMICO EN MAGALLANES TRAS MODIFICACIÓN AL MEPCO

Buenos días región.

juanmorano

El consejero regional de Magallanes, Juan Morano Cornejo, abordó esta mañana diversos temas de contingencia nacional y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el contexto del reciente cambio de mando presidencial y el inicio de un nuevo periodo de gobierno.

En ese marco, el consejero fue crítico respecto al tono del debate político tras las elecciones, señalando que “la campaña termino el día de la elección, seguir hablando del gobierno de emergencia es ridículo, un país que su PIB creció un 2,5% en el 2025, donde tenemos la mayor inversión extranjera histórica en el país, hablar de una emergencia es parte de una campaña no de una realidad”.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de definiciones a nivel regional en los primeros días del nuevo mandato. “llevamos mas de 10 días y no aun no hay autoridades de gobierno regionales, tenemos proyectos que analizar con las autoridades”, indicó, enfatizando la necesidad de avanzar en la gestión local.

En materia económica, Morano cuestionó algunas de las medidas planteadas por el Ejecutivo, apuntando a sus eventuales efectos en la clase media. “un gobierno que no tiene sentimiento respecto a la clase media, la modificación al mepco afectara a la clase media, medidas contradictorias se dice que no hay plata pero lo primero que se plantea es rebajar impuestos a las grandes empresas a los grandes capitales y cambiar el IVA a la construcción pero la construcción hoy día no afecta a ninguna vivienda que haya sido subsidiada por el estado”, afirmó.

En esa misma línea, agregó que “cada vez que se bajan impuestos los precios se mantienen constantes y eso la historia de nuestro país lo ha demostrado”, cuestionando la efectividad de estas políticas en beneficio directo de la ciudadanía.

Respecto a temas migratorios, también manifestó reparos frente a las acciones anunciadas por el gobierno. “yo esperaba que la primera semana de gobierno hubiéramos tenido las primeras salidas de aviones con personas irregulares, pero no paso nada, lo de la zanja del norte es solo para la tele, se anuncia que se seguirá avanzando en esta zanja, 30km cada 90 días, si queremos cubrir la frontera norte el tiempo va a superar al de la administración de este gobierno”, sostuvo.

Finalmente, al referirse a la relación entre el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y el presidente José Antonio Kast, el consejero llamó a dejar atrás las diferencias políticas y priorizar el trabajo conjunto. En ese sentido, subrayó que “Flies y el equipo de Kast tienen que hacer el esfuerzo de trabajar juntos”, en alusión a las tensiones previas entre ambas figuras durante el anterior gobierno y el periodo de campaña presidencial.


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