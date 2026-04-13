CONSEJERA ROXANA GALLARDO LLAMA A RESTABLECER CRITERIOS DE ACCESO A VIVIENDA Y EVITAR QUE PERSONAS “SE SIGAN SALTANDO LA FILA”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó las principales problemáticas vinculadas a vivienda en la región, manifestando preocupación por la incertidumbre en los nuevos lineamientos del ministerio y el escenario actual en Punta Arenas.

En materia habitacional, Gallardo señaló que aún no existe claridad respecto a las futuras definiciones del Gobierno. “los nuevos lineamientos del ministerio no lo sabemos todavía, cuales serán las normas y prioridades, estamos con lo que teníamos el plan de emergencia habitacional del gobierno anterior pasó reglas muy claras sobre ciertos segmentos específicos, se apunto solo al segmento del 40%”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre un eventual deterioro en los estándares de las viviendas que se entregarán durante la actual administración. “la calidad de la vivienda si va a desmejorar y va a seguir manteniéndose lo que el consejo regional aprobó” y agregó que “las cintas que se van a cortar durante este gobierno son viviendas de menor calidad, de menos metros cuadrados, viviendas pareadas”.

La consejera también planteó la necesidad de retomar criterios más estructurados en el acceso a soluciones habitacionales. “esperamos que se vuelva al ordenamiento que teníamos antes para acceder a vivienda, la gente no es tonta sabe que no es un día para otro acceder o postular para viviendas, tiene que haber un ordenamiento terminar con esta potestad que le dieron a las empresas privadas para decir quien puede acceder a vivienda y quien no”, sostuvo.

En esa línea, expresó su expectativa de que las autoridades nacionales consideren la experiencia regional. “espero que el ministro o el subsecretario vean magallanes, que se hizo un buen trabajo y que ese ordenamiento se pueda volver a recuperar”.

Respecto a la situación de tomas en Punta Arenas, Gallardo manifestó escepticismo sobre las soluciones que se puedan implementar en el corto plazo. “soy bien poco crédula este tema lo venimos hablando hace mucho tiempo y ahora se sumaron mas autoridades en el tema e hizo un poco de revuelo a nivel central”, afirmó.

Finalmente, recalcó la importancia de resguardar los procesos formales de acceso a la vivienda. “el ministro tiene ganas de tomar decisiones que puedes no ser muy agradables, pero lo importante de todo esto es que la gente no se siga saltando la fila (para acceder a vivienda)”, concluyó.





​

