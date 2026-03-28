Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de marzo de 2026

CONSEJERO ROBERT WEISSOHN: “LA TASACIÓN ESTÁ SOBREVALORADA POR ASPECTOS METODOLÓGICOS” EN PROYECTO DEL EX CLUB HÍPICO

Buenos días región.

rweissohncore

El consejero regional de Magallanes, Robert Weissohn, abordó esta mañana el proceso de expropiación del ex Club Hípico durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que planteó cuestionamientos respecto a la transparencia y al monto definido en la tasación del inmueble.

En ese contexto, señaló que “creo que se hicieron negociaciones que no se conocen, algo pudimos intuir”, apuntando a la falta de antecedentes públicos sobre las gestiones previas al proceso. Según explicó, el Gobierno encargó una tasación que estimó el valor de expropiación en 21 mil millones de pesos, solicitando posteriormente al Gobierno Regional un financiamiento de 10 mil millones.

Weissohn indicó que estos antecedentes fueron expuestos al Consejo Regional, donde surgieron dudas por parte de algunos integrantes. “la información fue expuesta a nosotros y ahí tenemos consejeros que descubrieron que la tasación esta sobrevalorada por aspectos metodológicos”, afirmó, enfatizando que existirían inconsistencias en la forma en que se calculó el valor del terreno.

Las declaraciones del consejero se dan en medio del análisis del proyecto, abriendo interrogantes sobre la rigurosidad del proceso y la utilización de recursos públicos en una iniciativa de alto costo para la región.




marcouribesaldivia

COLUMNA DE OPINIÓN | EX CLUB HÍPICO: CUANDO LA POLÍTICA BORRA EL TRABAJO DEL ESTADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI CONFIRMA IDENTIDAD DE MUJER FALLECIDA EN PORVENIR: MUERTE SE ASOCIA A ASFIXIA POR SUMERSIÓN

Leer Más

​El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.

​El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.

PDI Mujer fallecida Porvenir
nuestrospodcast
escuelas deportivas

PUNTA ARENAS INAUGURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026 CON 250 CUPOS GRATUITOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Francisca Vogt

FUNDACIÓN TERAIKE IMPULSA CONCURSO JÓVENES TALENTOS Y CAPACITACIÓN EN LECTURA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
someslewis

ARTISTA URBANO MAGALLÁNICO LEWIS SOMES MARCA HITO AL MOSTRAR SUS ÉXITOS EN CASA PARLANTE EN VIÑA DEL MAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
directoramanuelbulnes

IMPULSO DIRECTIVO 2026: RECONOCEN A DIRECTORA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES EN PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"