CONSEJERO ROBERT WEISSOHN: “LA TASACIÓN ESTÁ SOBREVALORADA POR ASPECTOS METODOLÓGICOS” EN PROYECTO DEL EX CLUB HÍPICO

El consejero regional de Magallanes, Robert Weissohn, abordó esta mañana el proceso de expropiación del ex Club Hípico durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que planteó cuestionamientos respecto a la transparencia y al monto definido en la tasación del inmueble.

En ese contexto, señaló que “creo que se hicieron negociaciones que no se conocen, algo pudimos intuir”, apuntando a la falta de antecedentes públicos sobre las gestiones previas al proceso. Según explicó, el Gobierno encargó una tasación que estimó el valor de expropiación en 21 mil millones de pesos, solicitando posteriormente al Gobierno Regional un financiamiento de 10 mil millones.

Weissohn indicó que estos antecedentes fueron expuestos al Consejo Regional, donde surgieron dudas por parte de algunos integrantes. “la información fue expuesta a nosotros y ahí tenemos consejeros que descubrieron que la tasación esta sobrevalorada por aspectos metodológicos”, afirmó, enfatizando que existirían inconsistencias en la forma en que se calculó el valor del terreno.

Las declaraciones del consejero se dan en medio del análisis del proyecto, abriendo interrogantes sobre la rigurosidad del proceso y la utilización de recursos públicos en una iniciativa de alto costo para la región.

​



​



​

