CONSEJEROS REGIONALES DE MAGALLANES CUESTIONAN DECISIONES DEL GOBIERNO Y ADVIERTEN IMPACTO EN EL PEDZE

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Cárdenas Alvarado abordó la reciente declaración pública suscrita junto a otros integrantes del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la que manifestaron su rechazo a decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente Kast.

En el documento, las autoridades cuestionan medidas como la suspensión de la expropiación del ex Club Hípico, el retiro del decreto que distribuía recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), y la reducción del presupuesto destinado a seguridad.

Los consejeros señalaron que estas decisiones representan un “MENOSPRECIO AL TRABAJO REGIONAL”, enfatizando que el Plan 2.0 “NO fue una improvisación; fue el resultado de mucho tiempo de trabajo técnico riguroso”, desarrollado en conjunto con distintos actores institucionales y la comunidad regional.

Asimismo, advirtieron sobre el impacto que podría generar la redistribución de recursos en territorios apartados, indicando que constituye un “GOLPE A LAS LOCALIDADES AISLADAS”. En esa línea, alertaron que el retiro de financiamiento pone en riesgo proyectos clave en materia de alcantarillado, electrificación, conectividad, salud e infraestructura educacional, especialmente en sectores donde los costos de ejecución son más elevados.

En la declaración también se acusa una “VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA”, sosteniendo que la planificación estratégica aprobada por el Consejo Regional responde a necesidades urgentes del territorio. “Que el Gobierno Central decida de forma unilateral y desde un escritorio en Santiago, desmantelar todo lo avanzado, es un retroceso democrático y un ataque a la descentralización”, indicaron.

Junto con ello, los consejeros exigieron mayor transparencia por parte de las autoridades, bajo el punto “EXIGIMOS CLARIDAD INMEDIATA”, solicitando conocer en detalle qué proyectos podrían verse afectados. “No aceptaremos que Magallanes sea la ‘caja pagadora’ de ajustes presupuestarios nacionales”, afirmaron, agregando que esperan conocer también la postura de otras autoridades regionales y parlamentarias.

Finalmente, las autoridades manifestaron su preocupación por el impacto global de estas decisiones en la región, señalando que “El Gobierno de Kast pretende despojar a Magallanes de recursos que fueron adecuadamente trabajados”, y advirtieron que se mantendrán en estado de alerta “para defender cada peso que legítimamente le corresponde a Magallanes”.

La declaración fue suscrita por los consejeros regionales Ximena Montaña, Patricio Gamín, Antonio Bradasic, Andrés López, Rodolfo Cárdenas, Juan Morano y Arturo Díaz.





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