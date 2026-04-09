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9 de abril de 2026

CONSEJERO REGIONAL MAX SALAS ILLANES ADVIERTE GRAVE CRISIS EN LA PESCA ARTESANAL POR ALZA DE COMBUSTIBLES EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

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Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional de Magallanes, Max Salas Illanes, abordó la compleja situación que enfrenta la pesca artesanal en la región, marcada por el sostenido aumento en el precio de los combustibles y los desafíos estructurales del sector.

Durante la conversación, Salas enfatizó el fuerte impacto que ha tenido el alza de los combustibles en la actividad, señalando que "el impacto en el alza de los combustibles crea para este sector productivo un desafio gigante, la actividad extractiva de la region depende de muchas horas de traslado tanto en faena como en traslado de materia prima, zonas de pesca que estan minimo a 45horas de navegacion, el 15% de lo que vende un pescador o una lancha se va solo a pagar combustible, si el combustible sube en los porcentajes que esta subiendo en definitiva se quedan sin margen para pagar".

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría generar en productos clave de la zona: "el sector pesca artesanal esta viviendo una crisis gigantesca producto del alza de los combustibles, peligra el erizo y la centolla, en mercados internacionales hay muchos intermediadores".

El consejero también profundizó en las dificultades que enfrentan los pescadores artesanales dentro de la cadena de valor, destacando las particularidades del territorio magallánico. En ese sentido, indicó que "las autoridades chilenas muchas veces les cuesta entender que la pesca artesanal y por las caracteristcas de magallanes integra muchas actividades que no son pesqueras, como por ejemplo transporte".

Finalmente, explicó las condiciones en las que operan muchos trabajadores del rubro en zonas aisladas: "cuando opero en el canal concepcion o canal nelson no tengo empresas de transporte que me vendan el servicio y los pescadores ahi tienen que buscar como resolver, en sectores donde hay pesca muchas veces no hay telecomunicacion y los mismo pescadores tienen que buscar como solucionarlo, son proveedores de si mismos, de insumos, viveres, material de trabajo y otros, la pesca artesanal integra muchos eslabones de la cadena de valor".

Las declaraciones reflejan la preocupación creciente en la región por la sostenibilidad de la pesca artesanal, un sector clave para la economía local y el abastecimiento de productos del mar.

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