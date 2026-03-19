Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

CONDUCTOR EBRIO Y ACOMPAÑANTE CON ORDEN VIGENTE SON DETENIDOS EN PUERTO NATALES

Fiscalización de Carabineros durante patrullaje nocturno permitió la detención de dos sujetos en la vía pública.

carabineros-patrulla-1200x630

Durante la madrugada de este jueves 19 de marzo, pasadas las 03:00 horas, personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales realizaba patrullajes preventivos por la comuna.

Al llegar a la intersección de calle Pedro Montt con Francisco Cortés, los funcionarios detectaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, intentó iniciar la marcha, siendo rápidamente interceptado.

Al fiscalizar el móvil, se constató que sus dos ocupantes se encontraban consumiendo alcohol. El conductor fue sometido a una prueba respiratoria, arrojando 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo detenido por conducción en estado de ebriedad.

En tanto, su acompañante mantenía una orden vigente por lesiones leves, por lo que también fue detenido. Ambos sujetos pasaron a control de detención durante la jornada de este jueves.

torres-del-paine-circuito-o

DOS CANADIENSES Y UN POLACO, NUEVOS DETENIDOS POR PRENDER FUEGO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CRISIS DE LOS PINGÜINOS EN ISLA MAGDALENA LLEGA A TRIBUNALES: PRESENTAN RECURSO CONTRA CONAF Y SBAP POR FALTA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

Leer Más

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

Monumento-Natural-Los-Pingüinos-CONAF-740x430
nuestrospodcast
muninatales

ALLANAN MUNICIPIO DE PUERTO NATALES Y DOMICILIOS DE EXAUTORIDADES TRAS QUERELLA POR DELITOS ECONÓMICOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
carabineros-patrulla-1200x630

CONDUCTOR EBRIO Y ACOMPAÑANTE CON ORDEN VIGENTE SON DETENIDOS EN PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ph

HOGAR DE CRISTO REVIVE CON IA AL PADRE HURTADO EN NUEVA SERIE DE VIDEOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cpcferiados

CPC PIDE TERMINAR CON LOS FERIADOS IRRENUNCIABLES TRAS REUNIÓN CON MINISTRO DEL TRABAJO: "GENERA UNA MERMA MUY IMPORTANTE"