19 de marzo de 2026
CONDUCTOR EBRIO Y ACOMPAÑANTE CON ORDEN VIGENTE SON DETENIDOS EN PUERTO NATALES
Fiscalización de Carabineros durante patrullaje nocturno permitió la detención de dos sujetos en la vía pública.
Durante la madrugada de este jueves 19 de marzo, pasadas las 03:00 horas, personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales realizaba patrullajes preventivos por la comuna.
Al llegar a la intersección de calle Pedro Montt con Francisco Cortés, los funcionarios detectaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, intentó iniciar la marcha, siendo rápidamente interceptado.
Al fiscalizar el móvil, se constató que sus dos ocupantes se encontraban consumiendo alcohol. El conductor fue sometido a una prueba respiratoria, arrojando 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo detenido por conducción en estado de ebriedad.
En tanto, su acompañante mantenía una orden vigente por lesiones leves, por lo que también fue detenido. Ambos sujetos pasaron a control de detención durante la jornada de este jueves.
CRISIS DE LOS PINGÜINOS EN ISLA MAGDALENA LLEGA A TRIBUNALES: PRESENTAN RECURSO CONTRA CONAF Y SBAP POR FALTA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN
La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.
La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.