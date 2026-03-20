Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de marzo de 2026

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL: DR. SEBASTIÁN ÁLVAREZ BUSTAMANTE ENTREGA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES BUCODENTALES

Buenos días región.

dralvarez

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental, el odontólogo del Servicio de Salud de Magallanes, Sebastián Álvarez Bustamante, abordó la importancia del cuidado de la salud oral durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La jornada, que se celebra cada 20 de marzo, tiene como objetivo concientizar a la población sobre la relevancia de mantener una adecuada higiene bucal, prevenir enfermedades y promover una sonrisa saludable como parte integral de la salud general.

En este contexto, el profesional destacó la necesidad de reforzar hábitos de autocuidado desde edades tempranas, enfatizando que la salud bucodental no solo impacta en la estética, sino también en la calidad de vida de las personas. Asimismo, subrayó que una correcta higiene oral permite evitar patologías frecuentes y sus posibles complicaciones.

Finalmente, el especialista reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener controles periódicos y adoptar rutinas de limpieza adecuadas, recordando que la prevención es clave para una buena salud bucal a lo largo de toda la vida.



dralvarez

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL: DR. SEBASTIÁN ÁLVAREZ BUSTAMANTE ENTREGA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES BUCODENTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO CON MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS PATRULLAJES EN POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

detenido19032026
nuestrospodcast
Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fuego-amigo-kusanovic-ind-rn-apunta-que-canciller-ignoro-a-parlamentarios-en-visita-a-magallanes-1-750x400

FUEGO AMIGO: KUSANOVIC (IND-RN) ACUSA QUE CANCILLER "IGNORÓ" A PARLAMENTARIOS EN VISITA A MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Carlos Bianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ANUNCIA PROPUESTA PARA ENFRENTAR MODIFICACIONES AL MEPCO: REBAJAR EL IMPUESTO ESPECÍFICO Y QUE LAS MINERAS NO TENGAN EXENCIONES