DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL: DR. SEBASTIÁN ÁLVAREZ BUSTAMANTE ENTREGA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES BUCODENTALES

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental, el odontólogo del Servicio de Salud de Magallanes, Sebastián Álvarez Bustamante, abordó la importancia del cuidado de la salud oral durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La jornada, que se celebra cada 20 de marzo, tiene como objetivo concientizar a la población sobre la relevancia de mantener una adecuada higiene bucal, prevenir enfermedades y promover una sonrisa saludable como parte integral de la salud general.

En este contexto, el profesional destacó la necesidad de reforzar hábitos de autocuidado desde edades tempranas, enfatizando que la salud bucodental no solo impacta en la estética, sino también en la calidad de vida de las personas. Asimismo, subrayó que una correcta higiene oral permite evitar patologías frecuentes y sus posibles complicaciones.

Finalmente, el especialista reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener controles periódicos y adoptar rutinas de limpieza adecuadas, recordando que la prevención es clave para una buena salud bucal a lo largo de toda la vida.





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