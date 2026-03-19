CRIADORES DE MAGALLANES REALIZARÁN SU PRIMERA FECHA DE APARTA DE GANADO ESTE DOMINGO

La Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Magallanes está organizando su primera fecha oficial de Aparta de Ganado, la cual se efectuará este domingo 22 de marzo, según contó su presidente, Jorge Beattie Ainol.

"Es este domingo 22 en la Estancia Consuelo, cerca de Puerto Natales y hemos tenido súper buena respuesta, hay 21 tríos inscritos para esta fecha, la única que vamos a realizar para tener un trío que nos represente a la Asociación Magallanes en la Final Nacional de Pruebas Funcionales. Esa es un poco la finalidad de esta de esta fecha", explicó.

Sobre el interés que se ha visto en la región por la Aparta, dijo que "en la Asociación Ultima Esperanza han hecho varias fechas y con buenos resultados, Para nosotros esta es una primera fecha que estamos realizando para ya el próximo año tener un calendario un poco más extenso de un par de fechas. Ahí lo tendremos que seguir viendo y elaborando con el comité organizador que está a cargo de estas pruebas funcionales dentro de la asociación".

Jorge Beattie también se refirió al programa de actividades para este domingo.

"La idea es que los participantes se presenten a las 10:00 horas el día domingo. Habrá una reunión informativa, después se hará el sorteo del orden de salida de cada equipo, seguido de un almuerzo de camaradería para todos los asistentes y a las 14:00 empezará el desarrollo de la prueba", apuntó.

El jurado de esta primera fecha de Aparta de Ganado de la Asociación de Criadores de Magallanes será Cristián Barrenechea.

Autor: Héctor Parraguirre Jara

Fuente: caballoyrodeo.cl

