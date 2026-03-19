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19 de marzo de 2026

MUNICIPIO REPARA CAMINOS PERIURBANOS TRAS SISTEMA FRONTAL

Los trabajos se extenderán por tres semanas en Pampa Redonda, Villa Generosa, General del Canto, Ojo Bueno y Calafate, e incluyen reposición de material y compactación.

RP 7
A menos de 24 horas de haber culminado las fuertes lluvias en Punta Arenas, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio comenzó la recuperación de los principales caminos periurbanos de la comuna. Desde las 08:00 horas, las cuadrillas municipales iniciaron los primeros trabajos de perfilamiento y estabilizado.

Las labores se desarrollarán durante tres semanas y contemplan la reposición de material perdido producto de las precipitaciones, además de trabajos de nivelación y recompactación para restituir la normalidad de los caminos.

El alcalde, Claudio Radonich, destacó la rapidez de la respuesta municipal tras la emergencia, señalando que "lo que llueve en un mes cayó en solo seis horas, lo que obligó a desplegar todos nuestros equipos. Hoy ya estamos trabajando desde temprano en la reposición de caminos fundamentales para miles de vecinos". Asimismo, recalcó que el municipio ya cuenta con material adquirido para reforzar los trabajos en los próximos días.

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó que "los caminos quedaron bastante afectados producto de las precipitaciones. En muchos lugares vamos a tener que volver a aportar material, lo cual ya está previsto, ya que el municipio adquirió el material suficiente para ello". Además, agregó que "se priorizarán los puntos más críticos y afectados, principalmente la subida de Capitán Guillermos, donde hay bastantes problemas por el tránsito frecuente de vehículos; la prolongación Mardones; y el sector de Camino Los Pinos".

En tanto, Ruth Soto, presidenta de la junta de vecinos del sector alto de Pampa Redonda, expresó su agradecimiento por la rápida respuesta, destacando la presencia constante de los equipos municipales.

Al finalizar la emergencia, el municipio recibió 11 llamados a la línea 800 800 134, asociados al evento climático, principalmente por anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico, para la jornada del jueves se espera el retorno de precipitaciones, con chubascos débiles entre las 07:00 y las 11:00 horas.
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