EXOESQUELETOS INDUSTRIALES EMERGEN COMO INNOVACIÓN CLAVE PARA MEJORAR CONDICIONES LABORALES EN LA SALMONICULTURA

Renato Sepúlveda, CEO & Founder de Andes Levers, abordó los desafíos y avances tecnológicos que comienzan a marcar una nueva etapa en la industria del salmón, uno de los sectores productivos más relevantes del sur de Chile, destacando especialmente el foco creciente en el bienestar de los trabajadores.

Con una producción cercana a 1,14 millones de toneladas anuales y alrededor de 80 mil empleos directos e indirectos, la salmonicultura se ha consolidado como uno de los principales motores exportadores del país. Si bien el sector ha avanzado en áreas como la alimentación, el monitoreo ambiental y la automatización de procesos, hoy el factor humano comienza a posicionarse como un nuevo eje de innovación.

Parte importante de las labores dentro de la cadena productiva del salmón implica movimientos repetitivos, manipulación de cargas y jornadas físicamente exigentes, especialmente en plantas de proceso donde las líneas operan con altos volúmenes. En los centros de cultivo, en tanto, las tareas asociadas al manejo de equipos, redes y alimentación también requieren un esfuerzo físico constante.

Este tipo de exigencias puede derivar en Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados con el Trabajo (TMERT), uno de los problemas de salud ocupacional más frecuentes en industrias intensivas en trabajo manual. Su reducción se ha transformado en un desafío clave, tanto por el impacto en la salud de los trabajadores como por sus efectos en la continuidad operativa. Frente a este escenario, comienzan a evaluarse soluciones tecnológicas orientadas a apoyar físicamente a quienes desarrollan estas labores. Entre ellas destacan los exoesqueletos industriales, dispositivos diseñados para disminuir la carga sobre músculos y articulaciones durante tareas repetitivas o de levantamiento de peso.

​El uso de exoesqueletos ya cuenta con experiencia en sectores como la minería y la manufactura, donde han sido incorporados para mejorar la ergonomía en tareas intensivas. En la salmonicultura, su implementación comienza a consolidarse como una herramienta de apoyo en plantas de proceso y centros de cultivo, donde la continuidad de las operaciones es fundamental.







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