Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de abril de 2026

MAGALLANES SE PREPARA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO PARA LA FRUTILLA EN LA PATAGONIA

​La actividad se realizará el 17 de abril en Punta Arenas y reunirá a expertos, productores y actores del sector agroalimentario.

frutilla

Con foco en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo productivo en zonas australes, el próximo viernes 17 de abril se realizará en Punta Arenas el Seminario Internacional “Innovación y Modelos de Negocio para la Frutilla en la Patagonia”. La instancia reunirá a expertos nacionales e internacionales, además de productores, académicos y representantes del ecosistema agroalimentario.

La actividad es organizada por el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos Magallanes de Corfo y financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), a través del Programa PTI. El encuentro se desarrollará en el Auditorio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) y contará con transmisión vía streaming.

La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Magallanes, Universidad de Chile, INDAP, INIA, CNR y ProChile, además de entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo agrícola regional. Desde Corfo, el director regional (s), Óscar Strauch, indicó que el sector agroalimentario fue priorizado por el CDPR por su potencial para generar oportunidades de negocio y encadenamientos con otros sectores.

Durante la jornada se abordarán temas como el diagnóstico productivo regional, resultados del piloto de extensión del PTI, innovación y manejo del cultivo de frutilla, tecnologías emergentes como el sistema NGS, eficiencia hídrica y herramientas de riego. También se analizará la viabilidad económica del cultivo en la región y los instrumentos de fomento disponibles para la Agricultura Familiar Campesina.

Luis Obando, gestor del PTI Agroalimentos, señaló que el seminario busca entregar herramientas prácticas para los productores, incluyendo nuevas tecnologías, variedades y análisis económicos. La actividad se realizará desde las 9:30 horas en el auditorio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, y está dirigida a productores, emprendedores, profesionales, estudiantes y público interesado.


BERGANTIN

CARTELERA CULTURAL 11 DE ABRIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SEREMI DE ENERGÍA Y SEC MAGALLANES REVISAN LOS PLANES DE INVIERNO PRESENTADOS POR ENAP, GASCO Y EDELMAG

Leer Más

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

seremienergiainvierno
nuestrospodcast
frutilla

MAGALLANES SE PREPARA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO PARA LA FRUTILLA EN LA PATAGONIA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
frutilla

MAGALLANES SE PREPARA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO PARA LA FRUTILLA EN LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TALLER DE PRIMERA INFANCIA (5)

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES A TALLERES DE PRIMERA INFANCIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
senapredsimulacro16abril

SENAPRED MAGALLANES REALIZARÁ UN SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI EN EL BORDE COSTERO REGIONAL

LOS SAUCES 6 DS49