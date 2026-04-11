MAGALLANES SE PREPARA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO PARA LA FRUTILLA EN LA PATAGONIA

Con foco en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo productivo en zonas australes, el próximo viernes 17 de abril se realizará en Punta Arenas el Seminario Internacional “Innovación y Modelos de Negocio para la Frutilla en la Patagonia”. La instancia reunirá a expertos nacionales e internacionales, además de productores, académicos y representantes del ecosistema agroalimentario.

La actividad es organizada por el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos Magallanes de Corfo y financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), a través del Programa PTI. El encuentro se desarrollará en el Auditorio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) y contará con transmisión vía streaming.

La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Magallanes, Universidad de Chile, INDAP, INIA, CNR y ProChile, además de entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo agrícola regional. Desde Corfo, el director regional (s), Óscar Strauch, indicó que el sector agroalimentario fue priorizado por el CDPR por su potencial para generar oportunidades de negocio y encadenamientos con otros sectores.

Durante la jornada se abordarán temas como el diagnóstico productivo regional, resultados del piloto de extensión del PTI, innovación y manejo del cultivo de frutilla, tecnologías emergentes como el sistema NGS, eficiencia hídrica y herramientas de riego. También se analizará la viabilidad económica del cultivo en la región y los instrumentos de fomento disponibles para la Agricultura Familiar Campesina.

Luis Obando, gestor del PTI Agroalimentos, señaló que el seminario busca entregar herramientas prácticas para los productores, incluyendo nuevas tecnologías, variedades y análisis económicos. La actividad se realizará desde las 9:30 horas en el auditorio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, y está dirigida a productores, emprendedores, profesionales, estudiantes y público interesado.

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