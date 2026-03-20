MÁS DE 1.200 DENUNCIAS EN 2025: ADUANAS INTENSIFICA CONTROLES EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES

El director regional de Aduanas de Punta Arenas, Reinhold Andronoff Urrutia, participó la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó el trabajo de fiscalización que se desarrolla en la región de Magallanes, así como los desafíos asociados al contrabando y el control en los pasos fronterizos.

Durante la conversación, la autoridad se refirió a la reciente reunión sostenida con el diputado Alejandro Riquelme, en la que se analizaron distintos aspectos relacionados con el fortalecimiento de los controles aduaneros y la coordinación institucional en la región.

En cuanto al balance del presente año, Andronoff detalló que durante 2025 se han registrado un total de 1.283 denuncias infraccionales y 255 de carácter penal, cifras que reflejan la intensidad de las labores de fiscalización que realiza el servicio en el territorio.

Respecto al fenómeno del contrabando, el director regional enfatizó la necesidad de abordarlo desde una perspectiva más amplia, señalando que "es un fenómeno que debemos atacarlo desde la educación", destacando la importancia de generar conciencia en la ciudadanía sobre los impactos de estas prácticas.

Asimismo, relevó el trabajo que realizan los funcionarios del servicio en la zona, indicando que son 133 personas quienes integran Aduanas en Magallanes, desempeñándose en distintas labores vinculadas al control y resguardo de las fronteras.

Finalmente, la autoridad reiteró el compromiso del servicio con el fortalecimiento de la fiscalización en los pasos fronterizos y la protección de la economía regional, en un contexto donde el control del comercio ilícito continúa siendo una de las principales prioridades institucionales.

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