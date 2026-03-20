CARTELERA CULTURAL 20 MARZO

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

