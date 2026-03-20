20 de marzo de 2026
CARTELERA CULTURAL 20 MARZO
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
CRISIS DE LOS PINGÜINOS EN ISLA MAGDALENA LLEGA A TRIBUNALES: PRESENTAN RECURSO CONTRA CONAF Y SBAP POR FALTA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN
La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.
La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.