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20 de marzo de 2026

CARTELERA CULTURAL 20 MARZO

​​​Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.

TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL

​Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:



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La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

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