ESTUDIO REVELA QUE LIRIOS DE MAR ANTÁRTICOS SOBREVIVIERON A LA EXTINCIÓN QUE ACABÓ CON LOS DINOSAURIOS

Un estudio internacional liderado por especialistas de Brasil, Polonia y Chile reveló que los lirios de mar antárticos lograron sobrevivir a la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años, la misma que provocó la desaparición de los dinosaurios. La investigación contó con la participación de la geóloga del Instituto Antártico Chileno (INACH), Leslie Manríquez Márquez.

El trabajo, publicado en la revista científica Gondwana Research, documenta por primera vez un registro fósil continuo de crinoideos en la Antártica, específicamente en la isla Seymour, abarcando tanto el Cretácico tardío como el Paleógeno temprano. Este hallazgo permite llenar un vacío de millones de años en la historia de estos organismos en altas latitudes.

Según explican los investigadores, estos lirios de mar habitaban aguas poco profundas en momentos en que, en otras partes del mundo, este tipo de especies desaparecía de esos entornos o migraba hacia zonas más profundas. Esto sugiere que los ecosistemas marinos antárticos pudieron actuar como refugios ecológicos frente a los drásticos cambios ambientales de la época.

El estudio también destaca el valor de la colaboración internacional para el desarrollo de la ciencia en el Continente Blanco, considerando las complejidades logísticas y las condiciones extremas que implica investigar en la Antártica. En ese contexto, el INACH reafirma su rol en la generación de conocimiento y en el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada a la investigación antártica.

Finalmente, los resultados no solo permiten comprender mejor la evolución de los ecosistemas marinos del pasado, sino que también aportan información clave sobre cómo las especies pueden adaptarse a cambios climáticos extremos, un tema de alta relevancia en el escenario ambiental actual.

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