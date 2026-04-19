JORGE BUVINIC FERNÁNDEZ PONE A DISPOSICIÓN SU EXPERIENCIA JURÍDICA EN PUNTA ARENAS JUNTO A DEFENSA MAGALLANES

En el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el abogado Jorge Buvinic Fernández, integrante del estudio jurídico Defensa Magallanes, dio a conocer su amplia trayectoria profesional e invitó a la ciudadanía a acercarse para recibir orientación en diversas materias legales.

El profesional, titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y con su título otorgado por la Corte Suprema en diciembre de 1977, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el ejercicio del derecho, destacándose en áreas como el ámbito civil, contractual, bancario, quiebras y materias pesqueras.

Durante sus primeros años, se desempeñó como asesor jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Educación en la Región de Magallanes. Posteriormente, desarrolló una extensa carrera en el ámbito bancario, trabajando entre 1978 y 2005 para instituciones como el Banco del Trabajo, Banco Osorno y Banco Santander Chile. Paralelamente, desde 1979 a la fecha ha mantenido funciones como abogado vinculado a entidades como el Banco de Concepción, luego Corpbanca y actualmente Itaú Corpbanca, además de desempeñarse desde 2014 como abogado en operaciones hipotecarias para el BancoEstado.

A su experiencia se suma su labor en el sector pesquero, donde ejerció como abogado regional de Pesca Chile S.A. entre 1991 y 2014, y desde su fundación hasta hoy en Nova Austral S.A., consolidando una sólida especialización en esta área clave para la región.

Asimismo, Buvinic ha cumplido funciones como síndico de quiebras y ha sido corresponsal de importantes estudios jurídicos a nivel nacional, además de asesorar tanto a empresas como a personas en el ejercicio libre de su profesión.

El estudio Defensa Magallanes se encuentra ubicado en calle Daniel #01981, sector El Golf, en Punta Arenas, y atiende de lunes a viernes entre las 10:00 y 13:00 horas, y de 15:00 a 18:00 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos +56 9 5069 6436 y +56 9 6516 2608.





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