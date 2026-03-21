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21 de marzo de 2026

JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS INICIAN HISTÓRICA TRAVESÍA MARÍTIMA HACIA SUDÁFRICA

​La tripulación del velero “Amundsen” se despidió en una emotiva ceremonia en el Club Naval de Yates Micalvi antes de emprender un viaje que se extenderá por cerca de 30 días a través del océano Atlántico Sur.

Jóvenes rumbo a Sudáfrica

En una instancia marcada por la emoción, familiares y cercanos acompañaron la partida del velero “Amundsen” desde Puerto Williams, dando inicio a una travesía internacional con destino a Sudáfrica. El viaje contempla alrededor de 30 días de navegación, representando un desafío formativo y personal para sus tripulantes.

El equipo expedicionario está compuesto por ocho jóvenes vinculados al Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, entre ellos cuatro estudiantes de cuarto medio y cuatro exalumnos. Esta iniciativa se posiciona como un hito para la educación local, al vincular formación académica con experiencias prácticas de alto nivel.

Todos los participantes forman parte del Club Escuela de Deportes Náuticos (Cedena) de Puerto Williams, cuyos instructores también integran la tripulación. Durante su preparación, los jóvenes adquirieron conocimientos en áreas como gastronomía, navegación astronómica y meteorología, fortaleciendo habilidades clave para enfrentar este tipo de expediciones.

En la despedida estuvo presente el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, quien valoró la iniciativa y el compromiso de los jóvenes. La travesía no solo busca ampliar conocimientos técnicos, sino también fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia.



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