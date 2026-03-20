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20 de marzo de 2026

CENTELLA VUELVE A CASA: HIJO PRÓDIGO REGRESA A PUNTA ARENAS CON SHOW RENOVADO

​Tras una extensa gira por el país, el comediante magallánico se presentará este sábado en el Lucky 7 del casino.

FOTO CENTELLA 2026

​Luego de más de un mes y medio recorriendo Chile, el reconocido humorista Miguel Ángel Alvarado, más conocido como “Centella”, vuelve al sur del país para reencontrarse con su público en Dreams Punta Arenas, tras un periplo exitoso que llegó a su peak en el Festival de Limache.“Fue una linda gira. Un show trabajado con cariño, porque cuesta llegar a un festival televisado si no tienes algo nuevo que mostrar”, comentó el artista, destacando la necesidad de reinventarse para mantenerse vigente en escenarios masivos.

Adaptación

Con más de dos décadas de trayectoria y recordado por su consagración en el Festival de Viña del Mar 2015, el comediante repasó sus inicios en Punta Arenas, donde grababa sus rutinas en casetes en los años 90.“El humor me llevó a otros países, pero también me obligó a adaptarme. En Venezuela no se dice ampolleta, se dice bombillín. Es como aprenderse una rutina nueva”, explicó, evidenciando los desafíos culturales de su oficio.
Tierra
El vínculo con Magallanes sigue siendo el motor emocional de su carrera.

“La gente me conoce en la calle, me saluda, me tiene cariño. Y eso es lo más bonito”, expresó Centella, reafirmando que el reconocimiento de su tierra vale más que cualquier premio.
Regreso

Su vuelta al escenario del Dreams no es solo una presentación más, sino un gesto de gratitud con su público.“Soy hijo de esta región y es muy especial poder hacer mi trabajo en Punta Arenas. Le pondremos mucho cariño para hacerlos disfrutar y reír”, aseguró.
El show se realizará este sábado 21 de marzo, no antes de las 00:00 hrs en el escenario del Lucky 7 de Dreams. El acceso es gratuito con la entrada al casio, cuyo importe totl es en beneficio fiscal.


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