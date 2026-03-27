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27 de marzo de 2026

GABRIEL MARIÁN, EX VOCALISTA RATA BLANCA EN DREAMS PUNTA ARENAS

Músico trasandino repasará todos sus éxitos este sábado en el Restobar Lucky 7

FOTO GABRIEL MARIAN EX RATA BLANCA

​ Fue miembro ancla del grupo bonaerense "Rata Blanca", colaborador de la banda "AC/DC" y hoy forja una ascendente carrera como solista. En pocas palabras, así se puede resumir parte de la dilatada y exitosa trayectoria del argentino Gabriel Edgardo Marián, quien este sábado estará en el casino de juegos de la capital regional.



Inicios

 
Su tendencia musical se mostró desde pequeño, ya que su sueño era tocar una guitarra que estaba en el cuarto de su hermana. Cuando tenía 11 años, un ex cuñado le regaló el instrumento, transformándose así en su primera guitarra, y también le enseñó tres acordes básicos que utilizó para componer su primera canción titulada "Ya No Estás".

 
Su primera incursión formal en una banda fue en 1993. A sus 19 años, Gabriel se uniría a "Escocia", conjunto especializado en el género de Glam Metal.”Fue una experiencia de mucho aprendizaje. El "Brandy" y Diego Car estaban buscando una voz potente, con talento en el guitarreo y me llamaron. Me habían escuchado en Montana y les gustó lo que hacía. Siempre estaré agradecido de mi paso por Escocia. Fue mi estación previa para llegar a Rata Blanca y luego seguir subiendo", expresó Marián.


Oportunidad

 
En 1996, el vocalista trasandino recibió la noticia de su vida. Eran los tiempos en que la famosa banda de Heavy Metal "Rata Blanca" buscaba una nueva voz, tras la salida de uno de sus integrantes clave. Luego de una audición, Gabriel quedó seleccionado y compartió escenario 2 años con los chicos de Bajo Flores. “Fue un paso hacia adelante muy grande e importante en mi carrera. Me enseñó a mejorar muchos aspectos que todavía me faltaban pulir. Sigo cosechando frutos gracias a las enseñanzas que me dejaron todos los chicos con los que compartí esos años", afirmó.

 
Presente

 
A sus 51 años, el cantante goza de un buen presente, realizando giras desde el 2015 a la fecha. "Me siento en mi mejor momento, hace unos 10 años que estoy girando por toda Sudamérica. La recepción ha sido magnífica y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más, hasta que el cuerpo ya no me dé", señaló.

Repertorio

 
Sobre el playlist de su show, Marián buscará aglutinar gran parte de su trayectoria como singlista. "Se centrará en el período donde más música escribí y lancé. Fines de los 80 y la década de los 90's. Rock puro, harto metal para que los corazones vibren. Los espero a todos este finde, para que revivamos mis clásicos, que aportaron un granito de arena al rock hispanoamericano. Nos vemos, ya quiero estar allá, en el sur", cerró.

 
La presentación de Gabriel Marián, será este sábado 28 de marzo, no antes de las 00:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky Seven de Dreams. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

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