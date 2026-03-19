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19 de marzo de 2026

PROCHILE RESALTA OPORTUNIDADES PARA MAGALLANES CON LA PESQUERÍA DE KRILL ANTÁRTICO

Nuevo programa piloto implementado por el Servicios Nacional de Pesca y Acuicultura potencia la diversificación de las exportaciones en la Región.

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La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó que la exportación de krill antártico se suma con fuerza a los productos del mar que posicionan a la región como potencia pesquera. 

"Magallanes tiene la única empresa chilena que pesca krill en aguas internacionales de la Antártica: Pesca Chile. Este avance no solo genera nuevos ingresos, sino que abre puertas concretas de diversificación y crecimiento para nuestra economía regional", afirmó Covacevich. 

El hito que impulsa estas oportunidades es el programa piloto de monitoreo electrónico en tiempo real implementado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Gracias a esta resolución, Chile permite, por primera vez, la fiscalización remota de transbordos de harina de krill en la zona regulada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 

El sistema, basado en Dispositivos de Registro de Imágenes (DRI) y la constelación satelital Starlink, ya opera en el buque chileno "Antarctic Endeavour". Las cámaras de alta resolución transmiten imágenes en vivo de cada operación de transbordo, garantizando trazabilidad total, certificación remota de inocuidad y origen legal. 

La directora regional de ProChile explicó que el krill pescado en aguas internacionales de la Antártida por barcos chilenos ahora puede llegar en forma más expedita a su mercado de destino, lo que permite aumentar el tiempo disponible para su extracción en cerca de un mes y con ello lograr mayores capturas. 

Enrique Gutiérrez, gerente general de Pesca Chile, celebró el logro: "Después de años de trabajo conjunto con Aduanas y especialmente con Sernapesca, logramos que el único buque chileno que pesca en la Antártica pueda realizar transbordos en altamar con fiscalización vía Starlink. Este es un hito histórico, la primera vez que se hace este tipo de operación. Esperamos que este piloto, que dura hasta octubre de 2026, derive en una resolución permanente que permita a los buques de bandera chilena transbordar o descargar en operaciones remotas, ya sea en altamar o en puertos extranjeros". 

Covacevich explicó que el krill procesado se vende principalmente en China y las proyecciones apuntan a un aumento cercano a US$3 millones en exportaciones durante 2026, lo que significará mayores ingresos para Magallanes. 

Este producto se transforma en harina con múltiples usos de alto valor: alimento para salmonicultura, cosmética y suplementos alimenticios. "Esta diversificación de mercados y aplicaciones representa una oportunidad única para Magallanes: mayor valor agregado y el fortalecimiento de nuestra imagen como región líder en pesca responsable y sustentable", concluyó la directora regional de ProChile. 

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