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21 de marzo de 2026

CONCIERTO DE SEMANA SANTA EN PUNTA ARENAS PRESENTARÁ “LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO EN LA CRUZ”

​La presentación se realizará el sábado 28 de marzo en la Catedral de Punta Arenas y contará con el Coro Croata junto a músicos invitados en un estreno para coro de varones y orquesta de cámara.

Concierto Semana Santa

En el marco de las actividades de Semana Santa en la Región de Magallanes, se realizará un especial concierto en Punta Arenas que tendrá como eje la obra musical “Las Siete palabras de Cristo en la Cruz”, en un formato inédito para coro de varones y orquesta de cámara.

La presentación está programada para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:00 horas en la Iglesia Catedral de Punta Arenas, y contará con la participación del Coro Croata de Punta Arenas, bajo la dirección de Jorge Sharp Galetovic, junto a músicos invitados.

Este concierto corresponde a un estreno que busca ofrecer a la comunidad una experiencia artística y espiritual, en sintonía con el significado de Semana Santa, integrando música coral y ejecución instrumental en un formato especialmente preparado para la ocasión.

Desde la organización extendieron la invitación a la comunidad de Magallanes a asistir a esta actividad, destacando el valor de este tipo de iniciativas culturales que se desarrollan en la región y que fortalecen la vida artística local.


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