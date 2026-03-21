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21 de marzo de 2026

EL ICEBERG MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ CERCA DE DESAPARECER TRAS CASI 40 AÑOS DE VIAJE

​La masa de hielo, que llegó a tener más del doble del tamaño del Gran Londres, se ha ido fracturando y derritiendo rápidamente durante el último año.

A23a 2023

​El iceberg A23a, que durante décadas fue el más grande del mundo, está viviendo sus últimas semanas luego de un recorrido de casi 40 años por el océano Austral.

​A23a se desprendió en 1986 de la plataforma de hielo Filchner, en la Antártica, y permaneció más de 30 años atrapado en el mar de Weddell. Recién en 2020 comenzó a moverse nuevamente, siguiendo las corrientes oceánicas a través de la llamada “calle de los icebergs” hacia el Atlántico Sur. 

Durante 2025 el iceberg comenzó a reducirse rápidamente debido al desprendimiento de grandes bloques y al contacto con aguas más cálidas. En los últimos meses, científicos han observado grietas y fracturas provocadas por el agua de deshielo que se acumula en su superficie, fenómeno conocido como hidrofractura, que acelera su desintegración.

Actualmente, A23a se encuentra muy lejos de la Antártica y expuesto a temperaturas del mar cercanas a los 10 °C, lo que ha acelerado su deterioro. Según investigadores, el iceberg podría desaparecer completamente en cuestión de semanas, aunque su seguimiento ha permitido estudiar cómo el hielo antártico podría reaccionar frente al aumento de las temperaturas en el planeta.

Fuente: BBC News

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