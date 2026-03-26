Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de marzo de 2026

PROYECTO INTERNACIONAL VALIDA SOLUCIONES ENERGÉTICAS BASADAS EN HIDRÓGENO RENOVABLE EN LA ANTÁRTICA

​Para Javier Ortiz de Zúñiga, director del Portafolio Energía Chile de GIZ, “la validación de sistemas energéticos basados en hidrógeno renovable en un entorno extremo como la Antártica permite generar aprendizajes de alto valor para la planificación de infraestructura energética en zonas aisladas de todo el mundo”.

Antaertica-GYZ-1-1024x577

Autoridades e instituciones de Chile y Europa concluyeron una visita técnica a la base científica “Profesor Julio Escudero” del Instituto Antártico Chileno (INACH), en la isla Rey Jorge, Antártica, donde se presentaron los avances del piloto de Infraestructura de Energías e Hidrógeno Renovable, iniciativa que busca validar sistemas energéticos híbridos en uno de los entornos operacionales más exigentes del planeta.

La actividad está enmarcada en el proyecto Team Europe Desarrollo del Hidrógeno Renovable (RH2), implementado por la agencia alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y cofinanciado por la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWE) de Alemania, con el objetivo de fortalecer la cooperación tecnológica internacional y generar evidencia para la adopción de soluciones energéticas resilientes en territorios aislados.

El proyecto piloto cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y del Instituto Antártico Chileno (INACH), instituciones claves para su desarrollo y proyección.

En un contexto de retos globales, la protección de la región antártica adquiere una relevancia estratégica por su importancia para la navegación, la conservación de los ecosistemas o la regulación del nivel de los océanos.

Por ello, para Mercedes Rodríguez Sarro, jefa de Misión Adjunta y jefa de la Sección Política, Información y Prensa de la Delegación de la UE en Chile, “esta visita es una oportunidad para desarrollar actividades que promuevan la cooperación científica y tecnológica entre la UE y Chile, la transición verde y los compromisos internacionales en materia de biodiversidad, entre los que se incluyen  la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

Gino Casassa, director del Instituto Antártico Chileno, agrega que “con este plan del diseño de la planta piloto de hidrógeno verde, que generosamente la GIZ y la Unión Europea están financiando del orden de unos 200 millones de pesos en este estudio de diseño. Hace unos días pudimos conversar con los especialistas ingenieros de la GIZ, pero también con los consultores de la empresa de mecánica de suelos de Magallanes, y nos comentan que es todo un desafío construir en esos suelos congelados que ocurren en Antártica, es permafrost realmente”.

Para Javier Ortiz de Zúñiga, director del Portafolio Energía Chile de GIZ, “la validación de sistemas energéticos basados en hidrógeno renovable en un entorno extremo como la Antártica permite generar aprendizajes de alto valor para la planificación de infraestructura energética en zonas aisladas de todo el mundo”.

El proyecto posiciona a la Antártica como un laboratorio natural para la validación de tecnologías de energía limpia, contribuyendo a la continuidad de la investigación científica en el Continente Blanco y reforzando el rol de la cooperación internacional como catalizador de soluciones frente a los desafíos energéticos globales.

Fuente: energiminas.com

Ejercicio contra la contaminación en antartica 4

AMBIPAR REALIZÓ EJERCICIO DE COMBATE A LA CONTAMINACIÓN EN BAHÍA FILDES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP CONFIRMA ALZA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES: $ 391 POR LITRO EN LA GASOLINA DE 97 OCTANOS Y $ 138,5 EN KEROSENE

Leer Más

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

bencinas
nuestrospodcast
rodolfo guajardo barría

JOSÉ RODOLFO GUAJARDO BARRÍA ASUME COMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PRESIDENTE KAST

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Antaertica-GYZ-1-1024x577

PROYECTO INTERNACIONAL VALIDA SOLUCIONES ENERGÉTICAS BASADAS EN HIDRÓGENO RENOVABLE EN LA ANTÁRTICA

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
autoridad maritima puq

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO POR PRESUNTA DESGRACIA EN COSTANERA DEL ESTRECHO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cetamutfsm

DÍA NACIONAL DE LOS GLACIARES: LLAMAN A REFORZAR MONITOREO Y PROTECCIÓN ANTE CRISIS HÍDRICA EN EL PAÍS