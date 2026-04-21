SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL VISITA PRIMAVERA PARA VER LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el marco de su gira por la Región de Magallanes, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Sebastián Figueroa Melo, acompañado por el Jefe de la Unidad Regional Javier Labrin Jofré, encabezó una visita de trabajo en la comuna de Primavera orientada a conocer las iniciativas financiadas a través de la SUBDERE que se encuentran vigentes en la localidad.



Inversión en Seguridad Vial



Durante la jornada, la autoridad visitó el proyecto de Mejoramiento de Iluminación en Estacionamientos de las Rutas CH 257 y CH 259. Esta obra, financiada a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), cuenta con una inversión de $63.600.000 y consiste en el recambio de luminarias en cinco puntos estratégicos de descanso, así como la instalación de paneles solares y baterías de alta durabilidad, además del aumento en la altura de los postes para optimizar la visibilidad de los usuarios residentes o no, que recorren estas rutas.



Agenda Territorial



Asimismo, el Subsecretario y el Jefe de la Unidad Regional sostuvieron una reunión técnica con la alcaldesa Karina Fernández, parte de su equipo municipal y de concejales, instancia en la que analizaron las necesidades prioritarias de la comuna para futuros proyectos de inversión. Finalmente, la visita incluyó un recorrido por la Escuela Básica de Cerro Sombrero, donde la autoridad compartió con estudiantes y el plantel docente para conocer de cerca los requerimientos de la comunidad educativa local.



