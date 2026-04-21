KYARHA CARPO DIETERT SE UBICA TERCERA DEL MUNDO EN AGUAS GÉLIDAS Y APUNTA AL MUNDIAL DE EL CALAFATE

La nadadora magallánica de aguas gélidas Kyarha Carpo Dietert conversó la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que dio a conocer su destacado presente deportivo a nivel internacional.

Con tan solo 26 años, Kyarha ha logrado posicionarse en el tercer lugar del ranking mundial en la categoría de 20 a 29 años, según la International Winter Swimming Association (IWSA), consolidándose como una de las principales exponentes emergentes de esta exigente especialidad.

Durante la conversación, la deportista abordó su rápido crecimiento en el nado en aguas gélidas, disciplina que exige una alta resistencia física y mental debido a las extremas condiciones en las que se desarrolla.

Asimismo, adelantó que actualmente se encuentra enfocada en su preparación para el próximo desafío internacional: el campeonato mundial que se realizará en agosto de 2026 en El Calafate, Argentina, donde buscará seguir representando a la región de Magallanes y al país en lo más alto de la competencia.

El logro de Kyarha no solo refleja su esfuerzo personal, sino también posiciona a la región en el mapa del deporte de alto rendimiento en condiciones extremas, destacando el potencial de los atletas locales en escenarios internacionales.

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