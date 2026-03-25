ACADÉMICOS UACH PARTICIPAN DE EXPEDICIÓN CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

Se trata de los Dres. Felipe Zúñiga Ugalde, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales; Luis Vargas-Chacoff, Facultad de Ciencias; Kurt Paschke, Instituto de Acuicultura Sede Puerto Montt; y Dra. Daniela Nualart, investigadora de la Facultad de Ciencias.

Con la finalidad de estudiar el impacto de la huella humana en la Antártica se realizó la expedición científica antártica (ECA) 62, en el marco del proyecto ANILLO ATE250052 que lidera la Dra. Carolina Merino directora del Laboratorio de Geomicrobiología de Universidad de la Frontera. En este equipo de investigadore/as se encuentra un grupo de la Universidad Austral de Chile que aportó en la búsqueda de la presencia de contaminantes en la Antártica.

Durante un mes, el grupo de científicos encabezados por la Dra. Merino, realizó muestreos en 14 transectos en diferentes islas del territorio distribuidas entre Isla Lagotellerie por el sur hasta Isla Nelson por el norte en un transecto de 800 km.

“Lo que busca este proyecto es evaluar el impacto de la huella humana en el continente Antártico, desde un punto de vista geológico, ecológico, ambiental y social. Buscamos indicadores que revelen este impacto, como la presencia de microplásticos, metales pesados, antibióticos, etc. Es un proyecto interdisciplinario de zonas extremas”, explicó el Dr. Zúñiga, que formó parte de la expedición.

Como especialista en suelos, su labor en terreno consistió en seleccionar e identificar las zonas de colecta de muestras de suelos para análisis microbiológicos, físicos y químicos. “Primero se efectuó una caracterización del sitio, evaluando elementos como pendiente y exposición de los sitios de muestreo y la evaluación de propiedades prospectivas como densidad, y contenido de agua, entre otros.”, señaló el docente.

El Dr. Zúñiga destacó la importancia de esta iniciativa ya que no existen estudios previos que evalúen desde distintas perspectivas el impacto de la huella humana. “Creo que uno de los desafíos principales de este proyecto está en el aspecto social. No me cabe duda de que el impacto humano existe, y evaluaremos con estos datos si la huella humana se intensifica a medida que nos acercamos desde el Sur (Isla Lagotellerie) hacia Isla Nelson por el norte del archipiélago Antártico.

Impacto en peces y crustáceos

En esta expedición, los Dres. Luis Vargas-Chacoff, Kurt Paschke y la Dra. Daniela Nualart desarrollaron una serie de experimentos centrados en el impacto de los microplásticos en organismos acuáticos, específicamente en peces y crustáceos.

“El estudio no solo abordó los efectos de este contaminante de manera aislada, sino que incorporó además un segundo factor clave: las olas de calor. De esta forma, el equipo analizó distintos escenarios experimentales, evaluando el impacto del microplástico por sí solo, el de las altas temperaturas de manera independiente y, finalmente, la combinación de ambos factores”, explicó el Dr. Vargas -Chacoff.

Agregó que este enfoque permite comprender cómo interactúan múltiples presiones ambientales sobre los ecosistemas acuáticos. “Por un lado, los microplásticos representan un contaminante de presencia global, cada vez más extendido en los océanos. Por otro, las olas de calor marinas están directamente vinculadas al cambio climático, un fenómeno intensificado por la actividad humana”.

Los investigadores que viajaron en esta ECA marítima-terrestre fueron: Dra. Carolina Merino (Depto. Ciencias Químicas UFRO), Dr. Ignacio Jofré (BIOREN-UFRO), junto a Biotecnóloga, Carmen Gloria Mariqueo (Laboratorio de Geomicrobiología), y el Dr. Felipe Zúñiga Ugalde de la Universidad Austral de Chile. Además, en esa plataforma se encontraba el equipo dirigido por el Dr. Luis Vargas, Dr. Kurt Paschke, y la Dra. Daniela Nualart, especialistas en fisiología de organismos acuáticos e investigadores del proyecto ANILLO.





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Fuente: diario.uach.cl



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