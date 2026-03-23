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23 de marzo de 2026

FUNDACIÓN ANTARTICA21 IMPULSA UNA NUEVA VERSIÓN DE TEDX EN PUNTA ARENAS CON ÉNFASIS EN INNOVACIÓN Y TERRITORIO ANTÁRTICO

Buenos días región.

dirantartica21

El director de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, dio a conocer esta mañana detalles de una nueva versión del evento TEDx que se realizará en Punta Arenas, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La iniciativa, titulada TEDx Punta Arenas, se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril en el espacio Explorer House, y convocará a la comunidad a ser parte de este encuentro internacional enfocado en la difusión de ideas innovadoras. El evento es organizado por la Fundación Antártica21 y cuenta con el apoyo de Corfo a través de su programa Viraliza.

Bajo el lema “Polo de ideas. Voces desde la ciencia, innovación y cultura antártica”, la actividad reunirá a diez expositores, entre ellos cuatro invitados internacionales y seis nacionales, quienes abordarán temáticas vinculadas a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el liderazgo, con especial énfasis en el territorio antártico.

En ese contexto, el evento busca posicionar a la región como un espacio relevante para el desarrollo del conocimiento, incorporando miradas provenientes de distintos ámbitos como la ciencia, el arte y la exploración. Entre los participantes internacionales destacan representantes del British Antarctic Survey, la Agencia Espacial Europea, la University of British Columbia y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Una de las novedades de esta edición será la apertura de una convocatoria dirigida a la comunidad local, invitando a personas de Punta Arenas a postular para participar como expositores en formato charla TED, compartiendo historias y experiencias vinculadas a la Antártica. Esta instancia busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el territorio, relevando relatos locales en un escenario de alcance global.

La programación completa, así como el proceso de inscripción para asistir o postular como expositor, se encuentra disponible en el sitio web oficial del evento: www.tedxpuntaarenas.com.



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