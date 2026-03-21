INVITAN A PRESENTACIÓN ABIERTA DE PROYECTO ARTÍSTICO QUE CRUZA MÚSICA Y DOCUMENTAL EN LA UMAG

Una invitación abierta a la comunidad de Magallanes realizó la artista Caroline Pavez Torrealba para participar en la presentación del proyecto “Composición y música para secuencias de documental autobiográfico”, iniciativa financiada por CONADI que se desarrollará en Punta Arenas.

La actividad está programada para el miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, instancia donde se darán a conocer los procesos creativos y resultados de este trabajo artístico que integra música e imagen desde una perspectiva personal.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo en torno a la creación artística en la región, permitiendo a los asistentes conocer de cerca cómo se construyen propuestas que vinculan lo audiovisual con la experiencia autobiográfica.

Desde la organización extendieron la invitación a medios de comunicación y a la comunidad en general para asistir y difundir esta iniciativa, destacando la importancia de visibilizar proyectos culturales que se desarrollan desde Magallanes.

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