CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Durante la jornada de este miércoles 18 de marzo, personal de Carabineros de la 3ª Comisaría de Porvenir logró la detención de un ciudadano argentino tras ser sorprendido transportando una importante cantidad de cigarrillos de contrabando.

El procedimiento se originó tras un llamado recibido en la guardia de la unidad policial, alertando sobre el ingreso a territorio nacional de una camioneta Nissan Terrano blanca por un paso no habilitado en el sector de la Tenencia San Sebastián.

Con los antecedentes recopilados, personal de servicio en población junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) realizaron patrullajes preventivos en la comuna, logrando ubicar un vehículo con similares características en la intersección de las calles Hernando de Magallanes y Muñoz Gamero.

Al fiscalizar al conductor, identificado como R.D.V., de 62 años y nacionalidad argentina, se detectó en el pickup del vehículo una gran cantidad de cajas con cigarrillos de origen extranjero, procediéndose a su detención por el delito de contrabando.

En dependencias policiales se efectuó el conteo del cargamento, arrojando un total de 8.400 cajetillas de cigarrillos marca Red Point, con un avalúo cercano a los 20 millones de pesos. El imputado pasará a control de detención este jueves 19 de marzo por instrucción del Ministerio Público.