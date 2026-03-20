DETIENEN A SUJETO CON MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS PATRULLAJES EN POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

En el marco de patrullajes preventivos realizados por la sección Centauro de la Prefectura Magallanes, Carabineros logró la detención de un individuo en la población 18 de Septiembre durante la jornada de este jueves 19 de marzo.

El sujeto, identificado con las iniciales J.O.J.C., fue fiscalizado por personal policial, quienes al revisar sus pertenencias encontraron un total de 51 envoltorios con distintas sustancias ilícitas.

De acuerdo a lo informado, 34 de estos envoltorios contenían una sustancia vegetal que, tras ser sometida a prueba de campo por parte de la sección especializada O.S.7 Magallanes, arrojó positivo para marihuana, con un peso total de 96 gramos.

En tanto, otros 17 envoltorios contenían una sustancia de color blanco, la cual fue identificada como cocaína, alcanzando un peso de 13 gramos con 800 miligramos.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer mayores antecedentes del caso.