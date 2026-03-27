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27 de marzo de 2026

DETIENEN A SUJETO TRAS ROBO EN PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

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La mañana de este viernes 27 de marzo, pasadas las 11:00 horas, Carabineros concurrió a un inmueble perteneciente al Programa Ambulatorio Comunitario para personas en situación de calle, tras recibir una alerta por un robo en el lugar.

Según información proporcionada por testigos, el presunto autor del delito huyó corriendo e ingresó al Cementerio Municipal Sara Braun con el fin de ocultarse. Ante esta situación, personal de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público Magallanes desplegó un dron institucional, logrando ubicar al individuo dentro del recinto.

Posteriormente, efectivos policiales ingresaron al lugar, concretando la detención de un hombre de 33 años, quien mantiene antecedentes penales. En el procedimiento también se logró recuperar el teléfono celular sustraído.

El sujeto presentaba una lesión en uno de sus brazos, atribuida a la fractura de un vidrio durante la comisión del delito, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas.

El procedimiento se mantiene en desarrollo, a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

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CARABINEROS DETIENE A MENOR CON MARIHUANA EN CONTROL VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

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