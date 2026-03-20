DRA. NICOLE ROLDAN ENFATIZA LA PREVENCIÓN Y REACCIÓN OPORTUNA ANTE QUEMADURAS EN MENORES

La cirujana pediátrica, Nicole Roldan, abordó esta mañana la importancia de la prevención de quemaduras en niños y las acciones a seguir en caso de un accidente, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la instancia, la especialista explicó que las quemaduras infantiles son, en su mayoría, accidentes prevenibles que ocurren principalmente en el hogar, especialmente en espacios como la cocina y el baño. En ese sentido, hizo un llamado a los cuidadores a extremar las medidas de seguridad, evitando la exposición de los menores a líquidos calientes, superficies a alta temperatura y elementos eléctricos.

Asimismo, destacó la importancia de la supervisión constante de niños y niñas, particularmente en edades tempranas, donde la curiosidad y la movilidad aumentan el riesgo de accidentes domésticos.

Respecto a cómo actuar frente a una quemadura, la doctora enfatizó la necesidad de una respuesta rápida y adecuada, señalando que es fundamental enfriar la zona afectada con agua a temperatura ambiente durante varios minutos, evitando el uso de hielo u otros elementos que puedan agravar la lesión. Del mismo modo, recomendó no aplicar remedios caseros y acudir oportunamente a un centro de salud para una evaluación profesional.

Finalmente, reiteró que la educación y la prevención son herramientas clave para reducir este tipo de accidentes, promoviendo entornos seguros y una mayor conciencia en la población sobre los riesgos y cuidados necesarios para proteger a los niños.



