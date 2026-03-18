18 de marzo de 2026
MAGALLANES REGISTRA 12,4 AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD Y ALTO NIVEL DE ALFABETIZACIÓN
Las cifras muestran un alto nivel educativo en la región, con una alfabetización cercana al 99%.
Luego de que los datos del Censo 2024 revelaran que 405 mil personas en Chile son analfabetas, en la Región de Magallanes, el 98,7% de las personas de 15 años o más sabe leer y escribir, lo que evidencia un alto acceso a la educación en la región.
Las personas de 18 años o más alcanzan en promedio 12,4 años de escolaridad, según los datos del informe. La cifra refleja un nivel educativo cercano a la finalización de la enseñanza media y se mantiene igual tanto en hombres como en mujeres.
Respecto al nivel educativo más alto alcanzado, la mayoría de la población cuenta con enseñanza media (37,9%), seguido por educación superior (32,9%) y educación básica (22,2%), mostrando una alta proporción de habitantes que continúan estudios después de la educación obligatoria.
Fuente: Censo 2024
CANCILLER PÉREZ MACKENNA INICIA GIRA EN PUNTA ARENAS Y RELEVA EL ROL DE MAGALLANES COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA
En el marco del periplo, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo este martes una reunión de trabajo con directivos del Instituto Antártico Chileno (Inach) en dependencias de la institución.
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