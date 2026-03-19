PRESIDENTE KAST ABORDA ESTRATEGIA ANTÁRTICA Y SOBERANÍA MARÍTIMA EN PRIMERA REUNIÓN CON LA ARMADA

El presidente José Antonio Kast llegó la tarde de este miércoles hasta el séptimo piso del edificio ministerial de Defensa, ubicado en Zenteno 45, donde sostuvo un encuentro de trabajo con el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera. La reunión, que constituyó el primer encuentro oficial del Mandatario con la institución naval, contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y los subsecretarios Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar, además del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación Leonardo Romanini.

Tras ser recibido por la guardia de honor, el jefe de Estado se dirigió hasta el puesto de mando del Estado Mayor Naval.

Una vez instalados en la sala de reuniones, la Armada expuso al Mandatario sobre los ejes centrales de su quehacer institucional.

Kast aborda operaciones antárticas en reunión con la Armada

Los temas abordados incluyeron materias de defensa en general y, de manera específica, el trabajo que la marina despliega en el continente blanco. La Armada explicó al Mandatario sobre las operaciones antárticas, detallando la logística y los alcances de la presencia naval en el polo sur.

Durante la exposición, los mandos navales profundizaron en las maniobras que realiza la institución en resguardo de la soberanía en alta mar. Los oficiales describieron al presidente Kast el despliegue de medios navales en las rutas oceánicas y la vigilancia permanente que se ejecuta para proteger los intereses marítimos del país. La presentación incluyó un análisis de las capacidades operativas con que cuenta la Armada para cumplir dichas misiones.

​El almirante Cabrera y su equipo también se refirieron a las maniobras que la institución desarrolla específicamente en el continente blanco.

Acercamiento del nuevo gobierno

El encuentro no se limitó a la exposición de capacidades, sino que también permitió un intercambio directo entre el Mandatario y el Alto Mando Naval. El presidente Kast tuvo oportunidad de consultar detalles específicos sobre las operaciones y de conocer de primera mano las necesidades y proyecciones de la institución.

La reunión se extendió por espacio de varias horas en el puesto de mando del Estado Mayor Naval.

La visita a la Armada respondió a una solicitud expresa del presidente Kast, quien manifestó su intención de iniciar un diálogo temprano con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Según explicaron fuentes del Ejecutivo, el objetivo del Mandatario es conocer en terreno el trabajo de cada institución y reconocer personalmente su labor.

En los próximos días, el jefe de Estado tiene contemplado continuar con visitas similares al resto de las ramas de la defensa, siguiendo la hoja de ruta trazada desde el Ministerio de Defensa Nacional.

Fuente: biobiochile.cl



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