Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

PRESIDENTE KAST ABORDA ESTRATEGIA ANTÁRTICA Y SOBERANÍA MARÍTIMA EN PRIMERA REUNIÓN CON LA ARMADA

​Los temas abordados incluyeron materias de defensa en general y, de manera específica, el trabajo que la marina despliega en el continente blanco.

presidente-kast-aborda-estrategia-antartica-y-soberania-maritima-en-primera-reunion-con-la-armada-750x400

El presidente José Antonio Kast llegó la tarde de este miércoles hasta el séptimo piso del edificio ministerial de Defensa, ubicado en Zenteno 45, donde sostuvo un encuentro de trabajo con el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera. La reunión, que constituyó el primer encuentro oficial del Mandatario con la institución naval, contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y los subsecretarios Rodrigo Álvarez Christian Bolívar, además del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación Leonardo Romanini.

Tras ser recibido por la guardia de honor, el jefe de Estado se dirigió hasta el puesto de mando del Estado Mayor Naval.

Una vez instalados en la sala de reuniones, la Armada expuso al Mandatario sobre los ejes centrales de su quehacer institucional.

Kast aborda operaciones antárticas en reunión con la Armada

Los temas abordados incluyeron materias de defensa en general y, de manera específica, el trabajo que la marina despliega en el continente blanco. La Armada explicó al Mandatario sobre las operaciones antárticas, detallando la logística y los alcances de la presencia naval en el polo sur.

Durante la exposición, los mandos navales profundizaron en las maniobras que realiza la institución en resguardo de la soberanía en alta mar. Los oficiales describieron al presidente Kast el despliegue de medios navales en las rutas oceánicas y la vigilancia permanente que se ejecuta para proteger los intereses marítimos del país. La presentación incluyó un análisis de las capacidades operativas con que cuenta la Armada para cumplir dichas misiones.

El almirante Cabrera y su equipo también se refirieron a las maniobras que la institución desarrolla específicamente en el continente blanco.

Acercamiento del nuevo gobierno

El encuentro no se limitó a la exposición de capacidades, sino que también permitió un intercambio directo entre el Mandatario y el Alto Mando Naval. El presidente Kast tuvo oportunidad de consultar detalles específicos sobre las operaciones y de conocer de primera mano las necesidades y proyecciones de la institución.

La reunión se extendió por espacio de varias horas en el puesto de mando del Estado Mayor Naval.

La visita a la Armada respondió a una solicitud expresa del presidente Kast, quien manifestó su intención de iniciar un diálogo temprano con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Según explicaron fuentes del Ejecutivo, el objetivo del Mandatario es conocer en terreno el trabajo de cada institución y reconocer personalmente su labor.

En los próximos días, el jefe de Estado tiene contemplado continuar con visitas similares al resto de las ramas de la defensa, siguiendo la hoja de ruta trazada desde el Ministerio de Defensa Nacional.

Fuente: biobiochile.cl 


foto bancada

DIPUTADA JAVIERA MORALES SOLICITA AL EJECUTIVO FRENAR RETROCESOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL TRAS RETIRO DE 43 DECRETOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
RP 7

MUNICIPIO REPARA CAMINOS PERIURBANOS TRAS SISTEMA FRONTAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
presidente-kast-aborda-estrategia-antartica-y-soberania-maritima-en-primera-reunion-con-la-armada-750x400

PRESIDENTE KAST ABORDA ESTRATEGIA ANTÁRTICA Y SOBERANÍA MARÍTIMA EN PRIMERA REUNIÓN CON LA ARMADA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Visita ministerial 2

PRIMERA VISITA MINISTERIAL MARCA SEÑAL ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES Y REFUERZA ROL CLAVE DE CHILE EN LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Metodo Expas en Hotel Diego de Almagro

INNOVACIÓN EN CAPACITACIÓN: EL MÉTODO EXPAS LLEGA AL HOTEL DIEGO DE ALMAGRO