DRA. LORETO TRONCOSO DE LA UACH INFORMA SOBRE AVANCES EN TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA LIMPIA BASADAS EN HIDRÓGENO Y AMONÍACO

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, la Dra. Loreto Troncoso, académica del Instituto de Ingeniería Mecánica de la Universidad Austral de Chile (UACh), conversó con la ciudadanía sobre los avances en investigación en energías limpias, particularmente en el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno y amoníaco.

La investigadora lidera un proyecto adjudicado en la convocatoria Fondecyt Regular 2026, titulado “Functional Materials for SOEC-Based Water Electrolysis and Ammonia-Fueled Reversible Solid Oxide Cells”, el cual busca desarrollar materiales avanzados para mejorar el funcionamiento de celdas de óxido sólido. Estas permiten tanto generar electricidad como producir hidrógeno de manera más eficiente.

Durante la conversación, explicó que “estas celdas tienen la capacidad de operar en dos modos: generando electricidad o produciendo hidrógeno, según las condiciones de uso. En este contexto, se investigará su desempeño al utilizar amoníaco como combustible directo para la generación de electricidad, comparándolo con el uso convencional de hidrógeno. Se evaluarán parámetros clave como la potencia generada, la eficiencia del proceso y la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo”.

El proyecto también aborda los desafíos asociados al hidrógeno, especialmente en almacenamiento y transporte. En ese sentido, la Dra. Troncoso destacó que el amoníaco surge como una alternativa estratégica debido a su mayor densidad energética y facilidad de manejo, además de su capacidad de descomponerse en hidrógeno en el lugar de uso.

Entre los resultados esperados se encuentra el desarrollo de nuevos materiales para electrodos que mejoren el rendimiento de estas celdas, incluyendo el uso de nanopartículas metálicas y estructuras avanzadas como perovskitas y materiales de alta entropía, que permitirían una operación más estable y eficiente.

La iniciativa cuenta con colaboración internacional de equipos de Chile, Argentina y España, incluyendo a especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, además de vínculos con el Instituto Milenio en Amoníaco Verde.

De esta forma, el proyecto busca contribuir al desarrollo de soluciones energéticas más limpias y eficientes, acercando estas tecnologías a la ciudadanía y fortaleciendo el avance hacia una transición energética sostenible.





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