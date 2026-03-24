ALCALDE Y CONCEJALES VISITAN TERRENO DONDE SE EMPLAZARÍA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Hace más de ocho meses, específicamente el 30 de junio de 2025, la Secretaría Comunal de Planificación del municipio ingresó el proyecto de diseño del polideportivo al Gobierno Regional de Magallanes para su evaluación y posterior envío al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de obtener su Recomendación Satisfactoria (RS). Sin embargo, este envío por parte del Gore aún no se ha concretado, lo que ha retrasado los procesos para avanzar en la creación del recinto deportivo. Frente a esta situación, el alcalde, junto a concejales, visitaron el lugar donde se emplazaría el futuro polideportivo comunal para solicitar mayor celeridad en el proceso.

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"El Concejo aprobó hace un año presentar un proyecto para tener en este lugar un polideportivo para 5.000 personas. Este terreno que vemos atrás, que está vacío, ya lo tenemos en comodato; son cerca de 15.000 metros cuadrados y existe un proyecto presentado que está en manos del gobernador Flies, para que comience un proceso fundamental como es el diseño", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Asimismo, agregó que "esperamos tener una buena recepción por parte del gobernador. Él tiene este proyecto desde hace bastante tiempo para que sea presentado al Mideso y que comience finalmente su tramitación conforme a la ley".

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Por su parte, Nicolás Pérez-Montt, director de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio, explicó que "cuando presentamos los proyectos, efectivamente el gobernador tiene la facultad de poder decidir cuáles pasan a observación por parte del Mideso, o también, una vez que ya cuentan con su RS él toma la determinación de que estos puedan ser bajados al consejo regional para que puedan ser después financiados".

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En cuanto a las características del proyecto, este contempla el desarrollo de una infraestructura deportiva de alto estándar, con una superficie total de 15.600 m². De este total, 10.311 m² corresponden a edificación, sumando además áreas exteriores complementarias, 355 estacionamientos y graderías equipadas con butacas de polipropileno. La iniciativa considera una cancha principal y salas de uso múltiple con superficie de poliuretano certificada por la FIBA, lo que permitirá albergar competencias y entrenamientos de nivel profesional en diversas disciplinas.





Respecto de su ubicación, el recinto se proyecta a un costado del Gimnasio Fiscal, por calle Kuzma Slavic, en el núcleo deportivo de la ciudad. Este espacio se encuentra cercano a Avenida Costanera, Avenida Manuel Bulnes y Avenida España, además de contar con acceso a locomoción pública.





Radonich enfatizó que el futuro recinto contempla no solo un espacio principal para espectáculos y competencias, sino también diez áreas destinadas al entrenamiento deportivo, permitiendo la práctica de 22 disciplinas.

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Finalmente, el jefe comunal recordó que este "Es un proyecto ciudad, esto no tiene un nombre. Esto es para todos los habitantes de nuestra ciudad que aspiran tener un recinto deportivo como se merece Punta Arenas", concluyó.