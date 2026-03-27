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27 de marzo de 2026

ALCALDE SE REUNIÓ CON DUEÑO DE FARMACIA LA ESTRELLA POR EVENTUAL SALIDA DE SUCURSAL DEL HOSPITAL

​La posible salida del recinto ha generado incertidumbre entre vecinos por la facilidad de acceso a medicamentos tras sus visitas a urgencias o consultas médicas.

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Hasta la Municipalidad de Punta Arenas llegó el propietario de Farmacia La Estrella para reunirse con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ante su preocupación por la petición del Hospital Regional de Magallanes de disponer del espacio que actualmente ocupa el local para destinarlo a otras funciones del centro médico.

"Es un tema muy complejo. La urgencia del hospital atiende 24 horas a muchas personas que acuden por distintos tipos de molestias y, cuando salen con una receta, generalmente requieren el medicamento de inmediato. Lo mismo ocurre con quienes asisten a consultas de especialistas o al policlínico. Hay muchos productos que no están en la canasta básica y que las personas prefieren comprar en el mismo lugar para no incurrir en más gastos de locomoción. Por eso tiene sentido que exista una farmacia hasta las 24 horas funcionando dentro de este recinto hospitalario", señaló el alcalde Claudio Radonich.

Desde la farmacia, en tanto, indicaron que la solicitud de reunión surge también a partir de la presión de los propios usuarios, quienes han manifestado su inquietud ante la eventual medida. "La gente se queja de que no va a ser lo mismo, porque será una incomodidad enorme tener que trasladarse al centro para adquirir medicamentos, surtir recetas médicas y luego regresar al hospital", sostuvo Leopoldo Turina, propietario de Farmacia La Estrella.

Asimismo, Turina agregó que "estoy en conversaciones con el hospital para ver si se puede subsanar el problema de otra manera, como instalando un contenedor u otra alternativa", indicó.

Junto con lo anterior, el jefe comunal expresó que "vamos a enviar un oficio al director del hospital para que se evalúe bien esta medida, porque si bien se pueden ganar algunos metros cuadrados, también hay que considerar cuántas personas se verán afectadas por no contar con este servicio", concluyó Radonich.
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MUNICIPIOS DE PUNTA ARENAS Y TUCAPEL FIRMAN CONVENIO

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