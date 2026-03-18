CANCILLER PÉREZ MACKENNA SE REÚNE CON ALCALDE RADONICH EN PUNTA ARENAS

En el marco de una agenda centrada en la Antártica, el recientemente asumido ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo un encuentro con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a solo cinco días de haber asumido el cargo, marcando así una de sus primeras actividades oficiales en regiones.

La reunión permitió abordar diversos temas vinculados al rol estratégico de la capital regional como puerta de entrada al continente blanco, así como los desafíos en materia de infraestructura, conectividad y posicionamiento internacional.

El canciller valoró el encuentro con la autoridad comunal, destacando la importancia del trabajo conjunto. "Quiero contarles que he tenido la oportunidad, en este viaje a Punta Arenas, de reunirme con el alcalde Radonich. Hemos tocado todos los puntos más interesantes que le toca enfrentar. Es un tremendo alcalde, muy comprometido con los problemas de su gente aquí en Punta Arenas, y espero poder seguir trabajando junto a él en el futuro", señaló.

Por su parte, el alcalde Radonich subrayó la relevancia de la visita en los primeros días de gestión del ministro. "Estamos muy contentos porque, a solo cinco días de asumir, el canciller viene hasta nuestra ciudad. Esto es muy importante, porque somos ciudad antártica, un lugar de futuro donde Chile tiene que mostrar soberanía. Que haya venido en su primera visita es fundamental", afirmó.

El jefe comunal enfatizó además la necesidad de fortalecer el rol de Punta Arenas como principal hub antártico del país. "Pudimos conversar sobre la importancia no solo del turismo, sino también del desarrollo logístico. Somos la principal puerta de entrada a la Antártica y debemos mantener ese liderazgo, lo que requiere inversiones, infraestructura y una decisión política clara", indicó.

En esa línea, Radonich advirtió sobre los desafíos globales que enfrenta el continente blanco. "El mundo está convulsionado y lo que hoy ocurre en el Ártico podría replicarse en la Antártica en las próximas décadas. Por eso Chile tiene que repotenciar su presencia y sus reclamos, fortaleciendo el rol de nuestra ciudad como base científica y turística para el mundo", agregó.

Respecto a proyectos estratégicos, como la eventual instalación de un cable de fibra óptica hacia la Antártica, el alcalde sostuvo que la comuna debe consolidarse como centro integral de operaciones. "Tenemos que generar todas las condiciones para que nuestra ciudad sea el centro antártico en lo logístico, médico, científico y también en comunicaciones. Punta Arenas reúne características únicas, como su infraestructura aeroportuaria y su presencia científica, que la posicionan naturalmente como punto base para este tipo de iniciativas", explicó.