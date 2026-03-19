Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

INSPIRADO EN LAS TORRES DEL PAINE: ASÍ SE CONFECCIONÓ EL TROFEO DE LA COPA DE LA LIGA

La competencia que se estrenará este año en el fútbol chileno contará con un galardón que marca diferencia respecto de las demás piezas que se entregan a los campeones.

copachilepaine

Este martes se realizó la presentación oficial de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno que comenzará a disputarse este fin de semana.

Parte importante de esta nueva competencia era conocer su trofeo, que hoy fue revelado por primera vez, dejando gratas impresiones por su diseño.

Tal como cuenta la ANFP en su página web, el galardón fue confeccionado nuevamente por Iván Ríos, quien, en su taller ubicado en Lo Espejo, también ha creado los trofeos de la Copa Chile y la Supercopa.

La pieza que se le otorgará al campeón de la Copa de la Liga tiene una altura de 65 centímetros y 23 de ancho en su zona más amplia; pesa dos kilogramos y está hecha de bronce fundido bañado en plata.

El diseño de la copa, al igual que el logo de la competencia, está inspirado en las Torres del Paine, con tres pilares que sostienen en su punta un balón de fútbol. Además, las tres columnas de base también hacen alusión a que este será el tercer torneo del fútbol chileno.

Fuente: adnradio.cl 


presidente-kast-aborda-estrategia-antartica-y-soberania-maritima-en-primera-reunion-con-la-armada-750x400

PRESIDENTE KAST ABORDA ESTRATEGIA ANTÁRTICA Y SOBERANÍA MARÍTIMA EN PRIMERA REUNIÓN CON LA ARMADA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
RP 7

MUNICIPIO REPARA CAMINOS PERIURBANOS TRAS SISTEMA FRONTAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
copachilepaine

INSPIRADO EN LAS TORRES DEL PAINE: ASÍ SE CONFECCIONÓ EL TROFEO DE LA COPA DE LA LIGA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cantoramagallanes

QUINCE VOCES RINDEN HOMENAJE A LA CANTORA CHILENA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Kast-en-Arica

CASI 3 MIL DETENIDOS: LOS DETALLES DEL OPERATIVO DE CARABINEROS Y PDI CONTRA PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA