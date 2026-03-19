INSPIRADO EN LAS TORRES DEL PAINE: ASÍ SE CONFECCIONÓ EL TROFEO DE LA COPA DE LA LIGA

Este martes se realizó la presentación oficial de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno que comenzará a disputarse este fin de semana.

Parte importante de esta nueva competencia era conocer su trofeo, que hoy fue revelado por primera vez, dejando gratas impresiones por su diseño.

​Tal como cuenta la ANFP en su página web, el galardón fue confeccionado nuevamente por Iván Ríos, quien, en su taller ubicado en Lo Espejo, también ha creado los trofeos de la Copa Chile y la Supercopa.

La pieza que se le otorgará al campeón de la Copa de la Liga tiene una altura de 65 centímetros y 23 de ancho en su zona más amplia; pesa dos kilogramos y está hecha de bronce fundido bañado en plata.

El diseño de la copa, al igual que el logo de la competencia, está inspirado en las Torres del Paine, con tres pilares que sostienen en su punta un balón de fútbol. Además, las tres columnas de base también hacen alusión a que este será el tercer torneo del fútbol chileno.

Fuente: adnradio.cl



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