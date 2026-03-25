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25 de marzo de 2026

EXDIRIGENTE AVENDAÑO: "AUTORIDADES DEBEN REVISAR CONTRATO CON METHANEX ANTES DE PENSAR EN AFECTAR EL SUBSIDIO AL GAS EN MAGALLANES" (COLUMNA)

Columna de Opinión por el exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo.

AAG

El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo expresó su profunda preocupación frente a la eventual decisión del Gobierno de reducir o eliminar el subsidio al gas en la Región de Magallanes, calificando la medida como “un despropósito” que tendría un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

 
Avendaño advirtió que, en un territorio con condiciones climáticas extremas como Magallanes, el gas no es un bien sustituto, sino un insumo esencial para la vida cotidiana. “No se puede aplicar una lógica centralista en materia energética. Mientras en la zona central se discuten subsidios a combustibles como la parafina, en el extremo sur se pretende afectar la principal fuente de energía de los hogares”, afirmó.

 
En ese contexto, el exdirigente planteó que antes de impulsar cualquier modificación que encarezca el acceso al gas para la ciudadanía, las autoridades deben revisar en profundidad los acuerdos comerciales entre la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la empresa Methanex, principal consumidora de gas en la región durante todo el año.

 
“Es imprescindible transparentar el valor real de venta del gas a Methanex. Existe una diferencia evidente entre el consumo industrial, constante durante todo el año, y la demanda de la población, que se concentra principalmente en los meses de invierno. Esa realidad debe ser considerada al momento de definir políticas públicas”, enfatizó.

 
Asimismo, Avendaño llamó a las nuevas autoridades a impulsar una estrategia de desarrollo energético que fortalezca el rol de ENAP en Magallanes. En esa línea, propuso avanzar en proyectos de licuefacción de gas en origen, destacando que esta tecnología permite reducir su volumen hasta en 600 veces, facilitando su transporte hacia otras zonas del país, como Aysen, mediante camiones especializados.

 
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno a priorizar el bienestar de las familias magallánicas, subrayando que cualquier cambio en el esquema de subsidios debe sustentarse en un análisis justo, equitativo y transparente sobre el uso y la distribución de este recurso estratégico en la región.

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GOBIERNO ASEGURA CONTINUIDAD DEL SUBSIDIO AL GAS EN MAGALLANES PESE A CAMBIOS EN EL MEPCO

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