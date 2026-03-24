Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de marzo de 2026

CARRERA DE CONTADOR AUDITOR DE SANTO TOMÁS REALIZARÁ TALLER SOBRE LA OPERACIÓN RENTA

​La instancia busca concientizar sobre la responsabilidad sobre la información fidedigna y tributación, ad portas de la operación renta que comienza el próximo 1 de abril.

taller-operacion-renta-santo-tomas-2

El próximo miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, en la sede mejicana de Santo Tomás, se realizará un taller que abordará informaciones y lineamientos generales e importantes sobre las declaraciones de renta.

 
Para esta actividad, la jefa de carrera de Contador Auditor, Valeria Antiman realizó una invitación a la comunidad, y destaca la importancia de este proceso. “La invitación a la comunidad es a participar en este taller de operación renta, dirigido a personas naturales, considerando que el 1 de abril comienza este proceso tributario obligatorio para quienes perciben ingresos, emiten boletas de honorarios o están afectos al impuesto único.”

 
Este taller lo dictará Rodolfo Canales, contador auditor conocido en la región ya que fue presidente del colegio de contadores, quien “tiene mucho conocimiento sobre estos temas. La idea es entregar tips principales para las declaraciones, recordar las obligaciones, entre otras cosas relevantes”, expresó Antiman.

 
Además, en el marco de este proceso, estudiantes de la carrera de Contador Auditor participarán en dos jornadas de capacitación para luego integrarse, a partir del 1 de abril, a un trabajo colaborativo junto al Servicio de Impuestos Internos (SII). Durante este periodo, los alumnos apoyarán la atención de contribuyentes en sus oficinas, fortaleciendo así su formación práctica y aportando a la comunidad en el cumplimiento de esta importante obligación tributaria.

POP UP BRITANICO

INSTITUTO BRITÁNICO ABRE MATRÍCULAS PARA CURSOS DE INGLÉS 2026 EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SE DESATA DISPUTA TRAS EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS, QUE SERÍA LA MÁS CUANTIOSA EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Leer Más

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
AD 1

MUNICIPIO SE REÚNE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AGILIZAR APERTURA DE NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
taller-operacion-renta-santo-tomas-2

CARRERA DE CONTADOR AUDITOR DE SANTO TOMÁS REALIZARÁ TALLER SOBRE LA OPERACIÓN RENTA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU_Club-Hipico_feb26_1

SE DESATA DISPUTA TRAS EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS, QUE SERÍA LA MÁS CUANTIOSA EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Glaciar Grey

DÍA MUNDIAL DE LOS GLACIARES: MAGALLANES Y SU INVALUABLE PATRIMONIO NATURAL