CARRERA DE CONTADOR AUDITOR DE SANTO TOMÁS REALIZARÁ TALLER SOBRE LA OPERACIÓN RENTA

El próximo miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, en la sede mejicana de Santo Tomás, se realizará un taller que abordará informaciones y lineamientos generales e importantes sobre las declaraciones de renta.



Para esta actividad, la jefa de carrera de Contador Auditor, Valeria Antiman realizó una invitación a la comunidad, y destaca la importancia de este proceso. “La invitación a la comunidad es a participar en este taller de operación renta, dirigido a personas naturales, considerando que el 1 de abril comienza este proceso tributario obligatorio para quienes perciben ingresos, emiten boletas de honorarios o están afectos al impuesto único.”



Este taller lo dictará Rodolfo Canales, contador auditor conocido en la región ya que fue presidente del colegio de contadores, quien “tiene mucho conocimiento sobre estos temas. La idea es entregar tips principales para las declaraciones, recordar las obligaciones, entre otras cosas relevantes”, expresó Antiman.



Además, en el marco de este proceso, estudiantes de la carrera de Contador Auditor participarán en dos jornadas de capacitación para luego integrarse, a partir del 1 de abril, a un trabajo colaborativo junto al Servicio de Impuestos Internos (SII). Durante este periodo, los alumnos apoyarán la atención de contribuyentes en sus oficinas, fortaleciendo así su formación práctica y aportando a la comunidad en el cumplimiento de esta importante obligación tributaria.

