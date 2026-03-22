CAMPEONATO DE VERANO DE CROSS COUNTRY 2026 FINALIZÓ CON EXITOSA JORNADA EN PUNTA ARENAS

Con la realización de su tercera fecha, se dio por finalizado el Campeonato de Verano de Cross Country 2026, evento organizado por el Club Atlético LEA, patrocinado por la Asociación Regional de Atletismo de Magallanes y con apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas. La jornada se desarrolló en el histórico circuito del Parque María Behety.

La competencia convocó a deportistas de distintas edades y categorías, consolidándose como una instancia deportiva relevante dentro del calendario regional. La actividad permitió la participación tanto de atletas en formación como de competidores experimentados, en un entorno natural que caracteriza este tradicional circuito.

Entre los resultados finales, destacaron en categoría Adulto Varones Felipe Aballay con el primer lugar, seguido de Leonidas Hernández y Fabián Galindo. En Adulto Damas, el primer puesto fue para Claudia Gómez, mientras que Gabriela Flores obtuvo el segundo lugar.

En categorías formativas, se registraron triunfos como el de Maite Acevedo en Promocional Damas, William Núñez en Promocional Varones y Martina Millán en Penecas Damas, reflejando el desarrollo del atletismo a nivel local.

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