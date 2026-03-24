DELEGADA NORAMBUENA DESPLIEGA AGENDA DE COORDINACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO CON AUTORIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS

La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una intensa agenda de encuentros protocolares y de coordinación desarrollados recientemente en la provincia, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y autoridades.

En ese contexto, la autoridad destacó el saludo protocolar realizado por José Gabriel Parada Aguilar, instancia que permitió reforzar los vínculos institucionales y el compromiso de colaboración mutua.

Asimismo, sostuvo reuniones con el director del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Alex Vera Briones, junto a funcionarios del establecimiento, generando un espacio de diálogo orientado a fortalecer la coordinación en beneficio de la comunidad educativa.

En materia de seguridad y funcionamiento institucional, la delegada también se reunió con el alcaide del Centro de Detención Preventiva, Bastián Villena, y el suboficial mayor Jorge Cuevas, abordando temas relevantes para la provincia. Dentro de su agenda, también recibió el saludo protocolar del comisario de la 3ra Comisaría de Porvenir, Camilo del Valle Saá, junto al sargento segundo Ariel Muñoz Ortiz, reforzando la coordinación en materias de seguridad pública.

En el ámbito medioambiental, la delegada se reunió con representantes de CONAF, incluyendo a las asistentes de prevención de incendios forestales Fabiola Carrasco y Valeria Saldivia, además del jefe de distrito Miguel Millalonco, fortaleciendo el trabajo preventivo en la zona.

La autoridad provincial también sostuvo un encuentro con la directora del Jardín Papelucho, Francis Meza, junto a funcionarias del establecimiento, destacando la importancia de la educación inicial en la comuna.

En materia de educación superior, recibió el saludo protocolar de la rectora del CFT de Magallanes, Valeria Gallardo, con quien dialogó sobre desafíos y oportunidades en la formación técnico-profesional en la provincia.

Finalmente, la delegada se sostuvo un encuentro con la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Primavera, Karina Fernández, instancia orientada a fortalecer la coordinación entre ambas autoridades en beneficio del desarrollo comunal y provincial.

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