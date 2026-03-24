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24 de marzo de 2026

FEUM ALERTA INCERTIDUMBRE ENTRE ESTUDIANTES POR COBROS DEL CAE Y DEFINICIONES DEL GOBIERNO

Buenos días región.

fuemumag

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (FEUM), Ian Aguila Muñoz, abordó esta mañana la preocupación existente en el mundo estudiantil frente a los recientes anuncios del gobierno sobre eventuales cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En ese contexto, el dirigente señaló que, si bien no ha existido un diálogo masivo con el estudiantado, sí se han recogido inquietudes en conversaciones informales. “empieza antes de el fondo solidario que da el gobierno, como federación no es que no hemos estado hablado tanto con el estudiantado pero si hemos tenido conversaciones de pasillo, hay una preocupación, muchas veces desde la información, muchos compañeros piensan que se les va a cobrar altiro como por ejemplo, existe de todo respecto a temas de desinformación sobre esto, las medidas que han dicho no son tan claras llaman un poco a la ambigüedad”, expresó.

Águila también apuntó a la falta de precisión en la información entregada por las autoridades, especialmente en lo referido a los tramos de ingreso que serían considerados para iniciar los cobros. “habían dicho que partirían con los grupos con sueldos por sobre los 5millones de pesos, los primeros días se decía que serian quienes tuvieran sueldos desde 1,5millones de pesos, no ha sido clara la información respecto a esto”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la FEUM manifestó inquietud respecto al impacto que las decisiones del Ejecutivo podrían tener en la educación pública. En ese sentido, indicó que “nos preocupa las decisiones que pueda tomar el gobierno para las universidad estatales”, dejando en evidencia el clima de incertidumbre que existe entre los estudiantes frente al escenario actual.


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